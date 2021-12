Liguria. Un veloce promontorio anticiclonico interessa le nostre zone garantendo ancora per la giornata di domani condizioni di tempo stabile. Mercoledì nuova perturbazione atlantica con quota neve molto bassa. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Oggi martedì 7 dicembre avremo una mattinata caratterizzata dal bel tempo ovunque. Dal pomeriggio graduale aumento delle nubi da ponente verso levante fino ad avere cielo a tratti nuvoloso sul centro-ponente in serata ma senza fenomeni associati.

Venti ancora moderati da nord/nord-est tra nottata e mattinata sul centro-ponente. Tenderanno ad indebolirsi ed a ruotare dai quadranti meridionali a partire dal primo pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Localmente mosso al largo del ponente in mattinata. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 11 e 14 gradi; all’interno minime tra -5 e 4 gradi, massime tra 5 e 11 gradi.

Mercoledì 8 dicembre avremo una perturbazione in transito sulla Liguria. Inizialmente quota neve sui 400-500 metri sui versanti marittimi del centro-ponente più alta a levante. Sui versanti padani centro-occidentali nevicherà fino al piano fin da subito. Verso metà giornata in concomitanza dell’ingresso della tramontana scura possibile abbassamento della quota neve fino ai tratti costieri tra Savona e Genova. Quota neve più alta a levante. Graduale cessazione dei fenomeni nel pomeriggio a ponente in estensione alle ore successive verso levante.

Venti forti da nord (tramontana scura) tra Genova e Capo Mele come da avviso. Al più moderati altrove. Mare in aumento fino a molto mosso, stirato dal vento, sotto costa. Fino ad agitato al largo in serata. Temperature in forte calo nel corso della giornata. Le massime si registreranno nelle prime ore della nottata, mentre le minime nelle ore centrali della giornata.

Giovedì 9 dicembre migliora con le ultime precipitazioni residue nell’interno del levante tra nottata e prima mattinata. Temperature in ripresa.