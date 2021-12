Liguria. Alta pressione sulla Liguria con cielo prevalentemente sereno ovunque sia al mattino sia al pomeriggio, se si eccettua qualche nube presente al mattino e in serata nei settori interni del savonese e del genovese e il passaggio di qualche velatura. Sono le previsioni del Limet, l’associazione ligure di meteorologia.

I venti sono deboli e variabili, in rinforzo da nord dalla sera. Mare generalmente poco mosso. Temperature: stazionarie con le minime sulla costa tra +5 e +10° C, nell’interno tra -6 e +4° C. Massime sulla costa tra +11 e +16° C e nell’interno tra +6 e +12° C.

Domani giornata stabile e soleggiata con qualche nube in più sui versanti padani. Da segnalare vento teso da nord/nord-est su savonese e genovese. Temperature stazionarie.

Venerdì ancora vento e cielo che resta sereno su tutta la regione.