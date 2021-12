Messe natalizie, visite in ospedale e con le scuole: ecco gli appuntamenti della Diocesi savonese

Savona. Intensa l’agenda del vescovo nei giorni vicini al Natale. Monsignor Marino celebrerà l’Eucaristia mercoledì 22 dicembre, alle ore 15.30, nella residenza sanitaria “Bagnasco” di Savona, per gli ospiti e il personale.

Venerdì 23 dicembre, alle ore 11, l’Eucaristia sarà invece celebrata dal vescovo nella cappella del Seminario per il personale della Curia diocesana e seguita dallo scambio degli auguri. In cattedrale monsignor Marino presiederà la Messa della notte alle ore 24 del 25 dicembre e la Messa solenne del giorno di Natale alle ore 10.30.

Tra gli appuntamenti della Diocesi savonesi: lunedì 20 dicembre, alle ore 11, monsignor Calogero Marino farà visita all’ospedale san Paolo e celebrerà l’Eucaristia in preparazione al Natale nella cappella del nosocomio. Giovedì 16 dicembre, alle ore 11.30 nei locali della Curia diocesana, il vescovo incontrerà di dirigenti scolastici degli istituti del territorio. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio scolastico diocesano, diretto da Aureliano Deraggi. Domani, martedì 14 dicembre, alle ore 8, monsignor Marino celebrerà l’Eucaristia presso le suore Carmelitane nel monastero di via Firenze a Savona, per la memoria di san Giovanni della Croce.

E dopo il forzato stop dello scorso anno, tornano anche alcuni appuntamenti musicali tradizionali che hanno come sede le parrocchie del territorio diocesano. A Valleggia ritorna la sera di musica dell’antivigilia di Natale: dopo un anno di sosta forzata a causa della pandemia, giovedì 23 dicembre alle 21 riprende la tradizione del concerto nella chiesa del Santissimo Salvatore che vede protagonista il Coro Polifonico di Valleggia. “La serata – spiega il presidente del coro Marco Gervino – vuole essere dunque un segno di speranza e di rinascita con melodie della tradizione natalizia, ma anche brani di grandi autori, spaziando fra diversi secoli, ma anche fra differenti lingue e Paesi del mondo”. Il Coro Polifonico di Valleggia è attualmente guidato da un apprezzato musicista, il maestro finalese Maurizio Fiaschi. Laureato in direzione d’orchestra e diplomato in composizione polifonica vocale al conservatorio “Verdi” di Milano e diplomato in musica corale e direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria, oltre ad altri titoli ed esperienze, ha diretto il coro “Luigi Porro” di Genova, il Chorus Universitatis Brixiae, il Kirchenchor Hoefe di Pfaeffikon, vincendo anche concorsi internazionali, nonché il grande gruppo vocale in occasione della visita di papa Bendetto XVI a Savona. A collaborare con lui un altro valido direttore, il maestro Andrea Ravazzano, e due giovani musicisti nati e cresciuti nel coro: Filippo Nicora e Martino Nicora. L’appuntamento si svolgerà solo se le condizioni generali legate alla pandemia lo consentiranno e in ogni caso nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Domenica 26 dicembre, alle ore 21, sarà invece il coro san Pietro, della omonima parrocchia di via Untoria a Savona, a regalare il concerto con pagine natalizie e del repertorio classico.

In cattedrale a Savona è stato poi allestito, per iniziativa della direttrice del complesso museale Silvia Ivaldi, il pregevole presepe realizzato dall’artista Delia Zucchi. “Incorniciate da una essenziale ambientazione nella cappella della Natività – spiega la Ivaldi – le statue, con naturale eleganza e sobria presenza, evocano il generale stato di attesa di un Natale che si avvicina tra i disagi pandemici ma nel grande e diffuso desiderio di festa. Arriverà la notte di Natale per il piccolo Gesù a identificare la più celebre e tenera scena famigliare della nostra cultura. E poi si avvicineranno i magi a sigillare l’evento natalizio nell’enigmatica adorazione: quell’evento che la cattedrale celebra in modo permanente poche decine di metri più in là nel museo del Tesoro della Masseria con la potente opera del Maestro di Hoogstraeten”. Ancora una volta Delia Zucchi con talento presenta nell’opera il suo fare arte al femminile: da sempre è stata interessata non solo alla nostra ma anche alle altre culture e ad approfondire e difendere la nostra tradizione più antica legata alla cultura del presepe. Nella sua ricca attività ha creato centinaia di statuine presepiali usando soprattutto la ceramica, materia così radicata nella terra savonese e inserendovi pure il tema degli angeli. L’artista Delia Zucchi ha iniziato la sua attività nel 1972 ed è del 1978 la sua prima mostra personale. Nel 1989 apre il suo “Studio D” sulla piazza del Santuario di Savona. I tratti distintivi della sua produzione artistica sono la ricerca continua di forme e colori, lo studio dei materiali usati (creta, vetro, metalli), l’amore per la natura e per il “vissuto”. Ogni pezzo, rigorosamente modellato a mano, ha una sua anima catturata di volta in volta dalla natura, dal quotidiano, dal trascorrere del tempo.