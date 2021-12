Mercoledì di Coppa: hurrà per Soccer Borghetto e Vadino, sonora sconfitta per l’Albenga

ECCELLENZA

L’Albenga deve dire addio alla Coppa Italia di Eccellenza. Dopo aver ottenuto il primo posto momentaneo in campionato domenica scorsa, i bianconeri sono usciti con le ossa rotte dalla gara di ritorno contro la Genova Calcio. Gli uomini di Beppe Maisano si sono imposti 6 a 2. Doppiette di Morando e Cappannelli e sigilli di Di Pietro e Lupi per i genovesi. Carballo e Thomas Graziani hanno siglato i goal ingauni. I biancorossi se la vedranno in finale contro la Fezzanese, vittoriosa 2 a 0 (Dell’Amico, Baudi) sul campo del Campomorone.

PROMOZIONE

Scendendo in Promozione, il Soccer Borghetto conferma l’ottimo andamento mostrato in campionato conquistando la finalissima di categoria. Agli uomini di Brignoli è bastato un pareggio contro il Borzoli (1 a 1, Balestrino per i genovesi, Di Lorenzo per i savonesi) in virtù del risultato della gara di andata. Il nome dell’altra finalista si saprà questa sera. La semifinale tra il Bogliasco e il Follo San Martino inizierà alle ore 19. Proprio il centrocampista biancorosso ha raccontato così il magic moment della squadra a margine dell’ultima vittoria in campionato.

SECONDA CATEGORIA

Cinque vittorie in altrettanti incontri in campionato non hanno “saziato” la voglia di vittoria del Vadino di mister Giunta. La formazione albenganese ha superato gli ottavi di finale infliggendo un eloquente 4 a 1 contro la Virtus Sanremo.