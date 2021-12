Mercatini tematici, contest, passeggiate, feste per i più piccini e tanto altro: un mare di eventi per il Natale di Albissola

Albissola Marina. Un mare di eventi ad Albissola Marina per questo Natale 2021: mercatini tematici, contest, passeggiate, feste per i più piccini e molto altro.

“Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare tantissimi eventi bel periodo natalizio – dichiara il delegato al turismo Enrico Schelotto – nel segno di una ripartenza tanto attesa e che dia un nuovo impulso alla nostra bella cittadina anche durante la stagione invernale. Dopo la grande estate vissuta, in cui Albissola Marina ha raggiunto numeri da record in termini di arrivi e presenze, l’obiettivo è quello di rendere sempre più appetibile la nostra località anche durante la cosiddetta bassa stagione”.

Sabato 11 dicembre, torna il contest enogastronomico diffuso per le vie del paese in cui sono coinvolti i ristoratori, denominato “Natale, basilico & ceramica”. Durante la giornata ci saranno inoltre la passeggiata con gli amici a quattro zampe, nell’ambito del progetto “Albissola Dog destination” e la prima camminata per la Baia della Ceramica alla quale parteciperanno le quattro città di antica tradizione ceramica (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure).

Un crescendo di eventi fino al 25 dicembre con concerti, mostre nelle numerose botteghe ceramiche e atelier nelle vie del paese e proiezioni cinematografiche all’interno della sede Muda grazie al coinvolgimento dell’Associazione Cultura e Solidarietà.

Domenica 19.12, torna ad Albissola il “Mercato Riviera delle Palme” ad animare il centro del paese con le sue bancarelle a tema natalizio. Un’occasione per i regali di Natale last minute grazie alla presenza degli artigiani di Liguria che esporranno le loro opere. Durante il pomeriggio del 19.12, alle ore 17.00, l’appuntamento è in Piazza del Popolo per il concerto della scuola comunale di musica “T. Nicolini” con un piccolo concerto di auguri natalizi.

Si prosegue poi con tanti piccoli eventi diffusi per le vie del paese in attesa del grande ritorno, domenica 2 Gennaio 2022, del “Mercato di Forte dei Marmi” ad inaugurare il nuovo anno nel segno di una vera ripartenza.

“Insomma: un ricco programma per queste festività natalizie che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia non è stato ridimensionato ed è stato addirittura implementato, grazie al coinvolgimento delle numerose realtà sul territorio di Albissola Marina che hanno dimostrato un grande senso di partecipazione e di comunità in questo periodo cosi difficile”.