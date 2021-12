Mercatini natalizi, gastronomia, teatro, concerti d’autore: uno stuzzicante sabato di eventi in provincia

L’11 dicembre 1972 la missione Apollo 17 divenne la sesta e ultima dell’omonimo programma spaziale americano ad allunare. Quasi mezzo secolo dopo noi intrepidi e avventurosi “finesettimanauti” poseremo piede sul nostro “satellite” preferito, Weekend, per esplorare e conoscere i mille e più eventi che costelleranno questo secondo sabato di dicembre: mercatini di ogni specie, spettacoli di recitazione o canzoni, giochi per famiglie e tante piccole grandi attrazioni per tutti.

A Vado Ligure si vive un’atmosfera magica e suggestiva grazie all’imperdibile, coinvolgente e appassionante rassegna “Nell’attesa del Natale”, organizzata dal Consorzio La Piazza. A partire dal mattino le vie e le piazze del centro pedonale saranno “invase” dalle ricchissime e attraenti bancarelle del Mercatino di Natale. I “caruggi” saranno invece illuminati dall’animazione per i bambini con Gli Aiutanti di Babbo Natale.

A Cairo Montenotte tornerà il Mercato della Terra Slow Food. Oltre all’offerta di ortaggi, salumi, vini, olio e dolci realizzati dai produttori della Val Bormida, del basso Piemonte e della Riviera di Ponente nel pieno rispetto della tradizione e della natura ci saranno molte sorprese. A cominciare dalla visita di Babbo Natale, che girerà tra i banchi per incontrare i bambini e poserà con loro sulla sua poltrona rossa e circondato dagli elfi per le foto ricordo. Inoltre si svolgerà lo show cooking con degustazione guidata “Langhe di Liguria, la bagna cauda e il tartufo”, in cui lo chef Paolo Bazzano preparerà due piatti che potranno essere assaggiati dai partecipanti.

A Savona la compagnia La Pozzanghera porterà in scena “L’intrusa”, spettacolo scritto e diretto da Lidia Giannuzzi. Marito e moglie, brillanti, ricchi di impegni, senza figli, si ritrovano alle prese con la figlia adolescente di una coppia di conoscenti. Dapprima la ragazza, incontrata per caso, chiede ospitalità a cena per l’assenza dei genitori, poi per una notte per due, fino a trasferirsi nella casa dei stupiti coniugi e occupare una delle loro stanze, senza volerne più uscire e rifiutando il contatto con il resto del mondo. Può trattarsi di un caso di Hikikomori ma è anomalo, perché si verifica in casa d’altri…

Valleggia ospiterà il Premio “Città di Quiliano”, manifestazione che valorizza cantautori e gruppi emergenti promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Dei quarantatré artisti preselezionati tra le proposte musicali provenienti da tutta Italia e dall’estero al contest nazionale si esibiranno in dodici. Tra gli altri saranno in gara Emma Pescio da Vado Ligure, Marco Francia da Cairo Montenotte e Noma (Greta Dressino) da Finale Ligure. Saranno ospiti Mauro Ermanno Giovanardi e Federico Sirianni.

A Finalborgo si terrà “La musica tra parole e immagini”, secondo dei “Pomeriggi Musicali” della Società dei Concerti. Il Trio Calliope, composto da Gian Marco Solarolo all’oboe, Alfredo Pedretti al corno e Cristina Monti al pianoforte si esibirà con brani di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Michael Nyman e George Gershwin. Lo spettacolo si terrà dopo il successo dell’omaggio al grande maestro Ennio Morricone, scomparso la scorsa estate, e alle sue colonne sonore di celebri pellicole cinematografiche e con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Ad Albissola Marina Uga l’Acciuga, la piccola testimonial di ceramica nata dalle mani sapienti di Monica Viglietti, si veste di rosso per il contest gastronomico “Natale, Basilico & Ceramica”. L’ingrediente speciale con cui si dovranno cimentare ristoratori, gastronomie, bar e pescherie è il basilico, l’oro verde che troneggia sulle tavole dei buongustai anche nelle feste. Grande spazio alla fantasia in cucina e all’inventiva in una giornata speciale! Inoltre i Christmas Carols dell’associazione ArtINcanto porteranno le note della magia del Natale e all’Antico Giardino i bimbi più creativi potranno destreggiarsi con i laboratori di ceramica del maestro Giacomo Lusso.