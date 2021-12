Manutenzione verde pubblico ad Albenga, terminati gli interventi in viale Che Guevara e via Leonardo Da Vinci

Albenga. Continuano le opere di potature e manutenzione del verde pubblico ad Albenga. In particolare, in questi giorni, sono stati terminati gli interventi di potatura di viale Che Guevara e via Leonardo Da Vinci.

“Nei prossimi giorni continueranno gli interventi di manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale, frazioni comprese – fanno sapere dal Comune ingauno -. In particolare si procederà con l’intervento sulle magnolie di via Partigiani a Leca, a cui seguirà la potatura degli alberi in piazza Sacco e Vanzetti”.

“Tali interventi, fatti in economia, non hanno previsto aggravi di spesa per il Comune” aggiungono.

Continuano inoltre le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria della città. “Si chiede la collaborazione e il senso civico di cittadini e visitatori per avere una città più pulita” tiene a dire l’amministrazione comunale di Albenga.