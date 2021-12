Manifestazione del Cunfögu annullata a Savona, associazione A Campanassa: “Non sono praticabili altre scelte”

Savona. La tradizionale manifestazione del Cunfögu e tutte le cerimonie connesse che avrebbero dovuto svolgersi a Savona sono state annullate.

“La decisione meditata e sofferta, frutto del senso di responsabilità che, sicuramente, i cittadini savonesi condivideranno – comunicano dall’associazione A Campanassa, d’intesa con il Comune di Savona – è stata adottata a seguito dell’imminente ingresso in zona gialla previsto per lunedì 20 dicembre, dovuto alla crescita di casi di Covid-19″.

“Allo stato non erano praticabili altre scelte – continuano -. Il significato della tradizione del Cunfögu nella sua interezza, rappresentativa degli antichi costumi giunti fino ai giorni nostri, unico ed inscindibile evento, che oggi, nella condizione attuale, non può essere soggetto a frammentazione: invero limitare o impedire la condivisione di questi avvenimenti, in presenza, sarebbe stato in stridente contrasto e scelta contraria al significato stesso di queste tradizioni e quindi da escludere”.

Poi l’augurio: “Augurando che lo spirito del Cunfogu sia, nonostante il momento di difficoltà, sentito e di buon auspicio per un anno migliore” concludono dall’associazione A Campanassa.

Lo scorso anno, sempre in emergenza Covid, la tradizionale cerimonia del Cunfögu savonese si era svolta sul Priamar, in Piazzale del Marchio, a “porte chiuse”, con una partecipazione molto ridotta.