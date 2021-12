Maltempo: Paita (Iv): “Bene stato emergenza comuni Liguria”

Liguria. “Soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri di sostenere i comuni liguri colpiti dai devastanti fenomeni metereologici dello scorso ottobre attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza”.

Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito della decisione del Consiglio dei Ministri riguardante i comuni liguri di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Urbe, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto.

“Si tratta di territori messi in ginocchio dalla devastante alluvione di qualche mese fa e che si trovano ancora in condizioni di profonda sofferenza. L’aiuto del governo è non solo un gesto apprezzabile di attenzione verso le difficoltà delle popolazioni interessate ma anche il presupposto del cammino che li riporterà alla normalità”, conclude.