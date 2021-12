Maltempo, in arrivo nuovo fronte atlantico. Arpal: “Piogge sparse e rovesci da Ponente verso Levante”

Liguria. “Continua irregolarmente la fase di tempo perturbato sulla nostra Regione“. Lo fa sapere, attraverso un nuovo bollettino di vigilanza emanato questa mattina, il Centro Meteo Arpal.

Oggi (26 dicembre): avremo ancora residui fenomeni sull’estremo Levante, dove fino al pomeriggio saranno possibili ancora rovesci e isolati temporali in genere moderati, in particolare su Spezzino e relativo entroterra.

Domani (27 dicembre): un nuovo fronte atlantico, in arrivo dalla tarda mattinata, interesserà la regione con piogge sparse e rovesci, al più moderati, in estensione da Ponente verso Levante. Nel corso del pomeriggio fenomeni in esaurimento da Ponente con le prime schiarite, preludio di un martedì variabile, prima di una finestra di alta pressione che ci accompagnerà all’anno nuovo all’insegna del cielo sereno.

Ieri (25 dicembre): la perturbazione ha interessato soprattutto la Toscana, con precipitazioni generalmente deboli proprio al confine: 92 mm/24 ore a Luni, nel comune di Castelnuovo Magra, con un picco orario di 47 mm/1h alle 17.35. Ma tutta la zona del levante regionale è interessata da giorni da deboli piogge, con cumulate che in 48 ore hanno superato i 200 mm, come a Cichero nel comune di San Colombano Certenoli.

Il terreno in quelle zone è già saturo, e lo scenario di criticità verde attualmente vigente contempla la possibilità che, nonostante l’assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi prevedibili, possano verificarsi (in caso di rovesci e temporali) fulminazioni localizzate, grandinate e isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii e piccoli smottamenti, caduta massi.

Qui il bollettino di vigilanza completo emanato dal Centro Meteo Arpal.

Questa la nota di Regione Liguria in merito al maltempo, in particolare per quanto riguarda la zona di Spezia: “La Sala Operativa della Protezione Civile è in constante contatto con Comuni e Province per monitorare l’evoluzione dei piccoli smottamenti che si sono verificati in Liguria. Arpal segnala in particolare nello spezzino il terreno già saturo d’acqua: lo scenario di criticità verde in vigore comprende la possibilità che, nonostante l’assenza o bassa probabilità di precipitazioni, possano comunque verificarsi piccoli smottamenti, caduta massi e allagamenti localizzati, dovuti alla difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque piovane”.