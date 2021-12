L’Under 17 LND trionfa al Memorial Ponte Morandi

La Rappresentativa Under 17 LND si è aggiudicata la terza edizione del Memorial Ponte Morandi battendo la Salernitana per 4-0 nella finale disputata questa mattina al Liguori di Torre del Greco.

Dopo il successo contro il Benevento, la selezione di mister Sanfratello si è ripetuta anche contro i granata di Cerrato in una partita quasi a senso unico, collezionando una dopo l’altra diverse occasioni per incrementare un punteggio già abbastanza netto. Il match si sblocca dopo undici minuti quando Schugur premia uno dei tanti inserimenti di Italiano (Gozzano), schierato a sorpresa da mezzala, che si aggiusta il pallone col petto e anticipa l’uscita di Di Stanio. Al 35′ raddoppia Rossi (Fonte Meravigliosa) sfruttando una bella combinazione tra Italiano e Marini, poi nella ripresa è Nisi (Forlì), entrato gara in corso, a chiudere i conti con una doppietta: il primo gol è un tap-in su assist di Pellegrino, il secondo una punizione precisa che non lascia scampo a Di Stanio.

Col successo in Campania si chiude un 2021 magico per la formazione allenata da Calogero Sanfratello che, dopo il trofeo Shalom a settembre, centra il bis a pochi mesi dal ritorno in campo dopo oltre un anno e mezzo: “Un risultato straordinario per questo gruppo fantastico, i ragazzi sono stati esemplari in tutto dimostrando di potersi costruire una carriera da professionisti. Un giusto ringraziamento va anche alle società che ci hanno permesso di lavorare con loro, adesso andremo a svolgere i raduni territoriali per preparare i prossimi appuntamenti”.

Al termine del match la premiazione col sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e gli organizzatori dell’Associazione Mons. Michele Sasso, il presidente del CR Campania Carmine Zigarelli oltre ai familiari delle vittime torresi del crollo del Ponte Morandi. Ecco il tabellino :

UNDER 17 LND-SALERNITANA 4-0

Marcatori: 11’pt Italiano, 35’pt Rossi, 17′ e 22’st Nisi

Under 17 Lnd (4-3-3): Caviglia (32’st Bohli); Peradotto, Ferretti, Pilo, Pellegrino (40’st Giuliana); Italiano (35’st Scariano), Schugur (13’st Collacchi), Curumi; Rrgami (13’st Nisi), Rossi (28’st Boriero), Marini. A disp: Ferrari. All: Sanfratello

Salernitana (4-4-2): Di Stanio; Langellotto, Fasano, La Rocca (28’st Nicoletti), Ianniello (1’st Birra); Scognamiglio, Macrì (10’st Carpetti), Celia, De Gennaro; Cozzolino (10’st Perulli), Fusco (23’st Castellano). A disp: Allocca, La Faci, Gallo. All: Cerrato

Arbitro: Mennella di Torre del Greco

Ammoniti: La Rocca (S)