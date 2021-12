Loano, “Quelle del Cappotto” donano oltre mille euro al centro antiviolenza Artemisia Gentileschi

Loano. Il 25 Novembre, in occasione dell’evento “Respect Against Indifference”, organizzato dalle ragazze del Cappotto (“Quelle del Cappotto”), la comunità del comprensorio loanese ha dato prova di grande sensibilità e solidarietà, a testimonianza di come la lotta contro la violenza sulle donne sia una partita sentita e condivisa.

Le ragazze del Cappotto hanno versato in favore del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi 1.080 euro, una cifra frutto del contributo di molte mani convinte, “unite – dicono – per raggiungere un obiettivo comune, per sostenere il centro antiviolenza e gridare a pieni polmoni ‘No ad ogni forma di violenza sulle donne’”.

“Ringraziamo ancora l’Amministrazione comunale di Loano e la polizia locale, Regione Liguria, Artemisia Gentileschi-Centro Antiviolenza, le ballerine di ProArtStudioDanza, le voci narranti di ‘Cosa Vuoi che ti Legga?’, Francesco Andronaco per i fiori donati, il Dj RoBeat per la musica, SimonaBertonVideoMaker per video e foto, Barbara padrona di casa di Vittorino e ovviamente tutti coloro che hanno sostenuto l’evento e vi hanno preso parte”, concludono.