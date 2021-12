Loano, annullato il cimento di nuoto e “Redbull & Fugassa”

Loano. Alla luce dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e delle ultime disposizioni anti-Covid emanate dal Governo, l’amministrazione comunale di Loano ha stabilito di annullare e/o rinviare alcune delle manifestazioni in programma nei prossimi giorni.

In particolare, sono stati rinviati “Redbull & Fugassa”, la giornata dedicata alla guida sicura inizialmente calendarizzata per il 2 gennaio 2022, ed il cimento invernale di nuoto (previsto per il 4 gennaio 2022).

Inoltre, come annunciato giorni fa, è stato annullato anche il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno.

E’ stata invece prolungata fino al 7 gennaio (con i medesimi orari) la mostra d’arte “Rosso e Nebiolo” allestita nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria.