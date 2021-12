Lite con coltello e pistola, Porro (Lega): “Albhenghistan, ecco come viene definita la nostra città sui social”

Albenga. “Vergognose le immagini del video che in queste ore circola su facebook e non solo, ma ancor più vergognoso che la amministrazione comunale ingauna continui a minimizzare episodi che oramai quotidianamente interessano Albenga. E’ mortificante questo modo di gestire il problema ‘sicurezza’”. Così commenta il segretario della lega Salvini Premier sezione di Albenga Cristina Porro.

“La settimana scorsa – spiega – decine di nostri concittadini si sono svegliati ed hanno trovato, come regalo natalizio, un bel vetro rotto dell’auto, con la necessità di affrontare i cospicui costi della riparazione, spese che mai nessuno rimborserà loro. Ed ora un video shock che vede coinvolte le forze della Polizia Municipale alle quali va un ringraziamento ed un plauso, riconoscendo loro che sono costretti a lavorare in condizioni di totale insicurezza, non avendo idonei strumenti di tutela nei confronti di personaggi manifestamente pericolosi”.

“Chiediamo allo Stato di intervenire sul tema con pene certe e fornendo alle nostre forze dell’ordine quegli strumenti che permettano di non mettere a repentaglio la loro vita e di difendere adeguatamente quella di cittadini onesti”, conclude Porro.