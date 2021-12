Liste d’attesa, Toti: “Grazie al piano restart abbatteremo la mobilità ospedaliera”

Liguria. “È un momento complicato in tutta Italia, anche nelle regioni dove il sistema sanitario è strutturato e con una forte concorrenza pubblico-privata. Noi non abbiamo ancora bloccato l’elezione medica e stiamo faticosamente chiedendo ai nostri reparti di attivare quel piano restart che dovrebbe consentirci di abbattere la mobilità ospedaliera”.

Questo il commento del governatore ligure Giovanni Toti con riferimento alla classifica redatta dal Sole24Ore e che vede la città di Savona al 90esimo posto per pazienti che hanno deciso di rivolgersi ad ospedali fuori regione. Un commento, quello di Toti, che indirettamente replica anche alle accuse giunte nel pomeriggio dal consigliere comunale e provinciale albenganese Eraldo Ciangherotti.

“Stiamo lavorando per ristrutturare l’intera rete grazie ai fondi del PNRR e grazie ai fondi dell’art. 20 dell’edilizia sanitaria – ha aggiunto Toti – e che ci auguriamo vengano sbloccati, come promesso dal governo, prima di Natale”.

Diversi gli ospedali savonesi che secondo il governatore dovrebbero beneficiare dei nuovi finanziamenti: “Stiamo lavorando ad una importante ristrutturazione del quadro sanitario in provincia di Savona, in particolare per il Santa Corona, con i nuovi padiglioni e poi ancora la ripartenza dell’ospedale di Albenga non appena sarà possibile liberarlo dall’incombenza Covid. Inoltre, c’è anche un importante investimento già cominciato a Cairo Montenotte. Tutto questo darà equilibrio all’intero sistema insieme alla rete delle case di comunità previste dal PNRR e che andremo a realizzare su tutto il territorio della provincia”.

“Ringrazio tutti gli operatori del sistema sanitario, perché questo continuo aprire e chiudere reparti per far fronte all’emergenza sanitaria rende tutto più faticoso”, ha concluso Toti.