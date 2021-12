L’ispettore Calcagno è tornato: ora disponibile “Oltre le fiamme”, il nuovo giallo di Pupi Bracali

Ceriale. L’ispettore Calcagno è tornato. Dopo una pausa di quasi due anni, l’ormai noto “poliziotto della porta accanto”, consolidato marchio di fabbrica nato dalla penna dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali torna in libreria per le Edizioni del Delfino Moro col nuovo titolo “Oltre le fiamme”.

Si tratta di una storia gialla ambientata tra la costa e l’entroterra del ponente savonese come da tempo Bracali (autore di quindici romanzi gialli con protagonista l’indisciplinato ispettore gran fumatore e bevitore di birra) ha abituato i suoi numerosi lettori.

Le morti misteriose di alcuni giovani della Riviera bene sono il punto di partenza per questa nuova indagine dell’ispettore Calcagno e della squadra dei suoi collaboratori che si muoveranno in diverse cittadine rivierasche cercando di sbrogliare il bandolo dell’intricata matassa alla ricerca dell’eventuale colpevole e che vede tra i protagonisti uno strano investigatore privato, un anziano pensionato capitato per caso in Riviera, un giovane con qualche rotella fuori posto ed altri curiosi personaggi.

Una storia misteriosa e accattivante tra il dramma e il sottile umorismo che da sempre contraddistingue l’autore cerialese, collocata nella nostra zona per valorizzarne, come nello stile di Bracali, le bellezze naturali e artistiche.

La presentazione ufficiale al pubblico del romanzo avverrà martedì 7 dicembre alle 17 presso il Bar Bacicin di Ceriale, in Lungomare Diaz, 53, nel rispetto delle norme anti-Covid, alla presenza dell’autore, dell’editore Diego Delfino e del noto attore e regista Mario Mesiano che leggerà alcune pagine del libro.