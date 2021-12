Libri di Natale

Sebbene non sia tra le mie festività preferite il Natale offre molte letture dedicate a questo periodo dell’anno; anche se, in questo primo appuntamento, i titoli sono dei classici natalizi nei prossimi libri non troveremo solo buoni sentimenti e regali, ma il Natale sarà sempre presente.

“CANTO DI NATALE”

Un libro classico, che ha fondato il Natale così come lo conosciamo, un libro popolato da fantasmi e pentimento, da malvagità e una durissima critica alla società vittoriana. Tanto famoso da essere trasposto in numerosi film, cartoni animati, fumetti e riduzioni per bambini.

“Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va in giro con quel ‘Buon Natale’ sulle labbra dovrebbe essere bollito nel suo pentolone e sotterrato con un stecco di agrifoglio nel cuore.”

TRAMA

Scrooge è un gelido, cinico e avido uomo d’affari. La sua avarizia e il brutto carattere lo hanno isolato dal mondo; il suo unico amico, defunto, si ripresenta la notte della vigilia di Natale per annunciargli la visita di tre spettri- il fantasma del Natale Presente, Passato e Futuro- che forse potranno sciogliere il suo cuore e salvarlo dal destino che lo attende.

Charles John Huffam Dickens (1812-1870) è stato uno scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico. Voce potente nella sua epoca ha sempre sottolineato nelle sue opere (“Tempi difficili”, “Le avventure di Oliver Twist”, “Nicholas Nickleby” solo per citarne alcune) l’ingiustizia sociale, la degradazione e la povertà di cui, in prima persona, è stato vittima.

Un libro per i bambini

Il Natale è sicuramente un periodo magico per i più piccoli, quindi i libri “natalizi” che ho scelto manterranno intatti lo spirito di queste feste, incentrati sui buoni sentimenti che il Natale ispira, o dovrebbe ispirare.

Per i più piccini

“IL GRINCH”

Una storia che, come “Canto di Natale”, ha per protagonista uno scontroso personaggio che dovrà riscoprire lo spirito del Natale. Edito da Mondadori con il suo testo in rima e la lettura veloce, oltre alle illustrazioni dell’autore, è un classico da gustare dai 3 anni in poi.

“Chiuso nella sua grotta sul monte Briciolaio

pensava che il Natale fosse un grosso, orrendo guaio!”

TRAMA

Il Grinch, un buffo e verde abitante di Chi-non-so, odia il Natale e se ne sta tutto solo nella sua caverna. Vedendo avvicinarsi la festa, per cui tutti vanno matti in paese, decide di rubare tutti i regali e le pietanze; decide – insomma- di rubare il Natale. Nonostante riesca nella sua impresa lo spirito natalizio non scompare: che forse sia qualcosa di più che semplici oggetti e decorazioni?

Dr. Seuss – pseudonimo di Theodor Seuss Geisel – (1904-1991) è stato scrittore, illustratore e fumettista americano. Tutte le sue storie (“Il Lorax”, “Ortone e i piccoli chi” solo per citare i più famosi) sono ambientate in un mondo popolato da strane creature, con nomi buffi, e sono tutte in rima.

Per i più grandi

“LO SCHIACCIANOCI”

Un libro senza tempo, ripreso da Dumas e trasformato in musica da Cajkovskij, da leggere sotto le coperte in attesa di Babbo Natale. In questa edizione, edita da Bur, troviamo le bellissime illustrazioni di Sanna Annukka ed è rivolta a lettori dai 7 anni in poi.

“Ricevette in dono un bellissimo schiaccianoci di legno a forma di soldato, ‘Abbine cura…’ le disse il padrino Drosselmeyer ‘è uno schiaccianoci molto speciale’”

TRAMA

I fratelli Fritz e Marie sono ansiosi d’incontrare, alla vigilia di Natale, il loro padrino Drosselmeyer – fabbricante di giocattoli – per vedere cosa riceveranno in regalo. Marie riceve uno schiaccianoci che, allo scoccare della mezzanotte, si anima per fronteggiare il malvagio Re dei Topi. Da questo episodio la piccola Marie sarà trasportata in un modo di avventure tra topi, fate, principi e principesse.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) è stato pittore, musicista, critico musicale e scrittore- i suoi racconti spaziano dalla fiaba all’horror, dalla satira alla fantastico- tra i maggiori esponenti del romanticismo tedesco.

PICCOLE SCHEGGE

I titoli di cui abbiamo parlato esaltano il vero spirito del Natale: bontà, altruismo, pace e fratellanza; ma questi libri ci ricordano anche che questi sentimenti non devono esistere un solo giorno all’anno, ma vivere in noi ogni giorno. Che sia un gigante bonario ma intransigente, una magia che anima ciò che è inanimato, o un cambio di stile di vita, il Natale deve essere rispettato tutto l’anno anche perché, come sappiamo, Babbo Natale non conta solo i giorni di Dicembre per compilare la sua lista!

