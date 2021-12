Letimbro, il 6 a 0 non abbatte mister Oliva: “Non siamo entrati in campo, ma non succederà più”

La Letimbro chiude il 2021 con una sconfitta dal formato extra large contro la Vadese. I gialloblù, tuttavia, sono in piena corsa per l’obiettivo stagionale e hanno disputato un campionato di buon livello anche al netto delle difficoltà estive.

“Non siamo entrati in campo – commenta Maurizio Oliva – può capitare. La Vadese è un po’ più forte di noi già in generale. Penso che siano tra le tre/quattro squadre più forti del campionato. Possono succedere delle partite così. Bisogna ripartire da quanto di buono fatto fino adesso. Non credo che possano esserci strascichi”.

Tre cambi già nel primo tempo per provare a rimediare ai quattro goal subiti dopo venti minuti: “Avevo bisogno di più corsa, senza nulla togliere a chi era in campo. Era necessario provare a fare qualcosa, sono in panchina per quello. La responsabilità è la mia dato che sono io a preparare la squadra”, prosegue il tecnico savonese.

“Fino all’87’ della partita contro il San Cipriano eravamo in lotta per i play off. Ripartiamo tranquilli. Il nostro obiettivo rimane la salvezza. Nonostante tutto, manteniamo la distanza dalle ultime in classifica. In ogni caso, non succederà più”, conclude Oliva.