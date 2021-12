Leo Club Albenga dona panettoni agli ospiti di Istituto Trincheri e casa famiglia SS Natale di Ceriale

Albenga-Ceriale. Oggi è stata una giornata di donazioni per il Leo Club Albenga. Con il loro nuovo service, “Un panettone per grandi e piccini” i soci si sono recati alla casa di riposo, D. Trincheri di Albenga, sia a Ceriale presso le suore del SS Natale per lasciare un piccolo panettone, in occasione delle feste natalizie, a coloro che vivono della bontà del prossimo.

La prima tappa è stata la casa di riposo ingauna che ospita circa novantacinque anziani. L’incontro è stato breve ed organizzato in totale sicurezza, all’aperto e con le mascherine dopo aver verificato che i soci del Leo Club fossero tutti vaccinati, in collaborazione con il presidente della casa di riposo, Piero Corradi, ed alcuni membri dello staff. “Abbiamo voluto donare un panettocino a testa, piccolo un gesto per esprimere la nostra vicinanza a coloro che hanno sofferto molto in questi due anni di pandemia” ha commentato il presidente del Leo Club Albenga, Gianluca Basso, al momento della consegna delle tre scatole.

Successivamente i soci si sono recati alla casa famiglia delle suore del SS Natale a Ceriale. La struttura ospita circa una trentina di ragazzi, dai nove ai ventun anni. Un volta entrati nella residenza, i Leo hanno lasciato i panettoni sotto l’albero di Natale con l’aiuto di Suor Valeria, responsabile della casa. “Non abbiamo potuto salutare i bambini perché erano a scuola, ma sono sicura apprezzeranno la nostra piccola e dolce sorpresa”, ha riportato il vicepresidente del Club, Rebecca Pignataro.