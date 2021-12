Le rane lessate

“Per studiare le leggi della storia dobbiamo sostituire completamente l’oggetto della nostra indagine, lasciare in pace i re, i ministri e i generali, e studiare quegli elementi omogenei e infinitesimali che condizionano il comportamento delle masse” afferma Lev Tolstoj. Ora, lasciando a margine il dibattito circa la prospettiva storiografica che può suggerire alternative epistemologicamente altrettanto lecite come quello della storia fatta dalle élite, l’ottica economicistica, quella marxiana e numerose altre opzioni con diversi fondamenti antropologici e sociologici, quello su cui andiamo a riflettere sono gli elementi “infinitesimali che condizionano il comportamento delle masse”. Già il termine massa sottintende una sorta di omogenizzazione anche e soprattutto comportamentale, il fenomeno della massificazione, sempre presente nella storia dell’uomo dall’insorgere dell’organizzazione statale, si è andato caratterizzando in maniera via via più efficace e capillare nel corso del XX secolo fino a raggiungere la sua più alta e, a mio avviso, pericolosa manifestazione nell’epoca della globalizzazione. Il condizionamento contemporaneo è divenuto molto più subdolo e strisciante di quello delle epoche precedenti che operava attraverso palesi manifestazioni come censure, minacce, imposizioni; l’enorme efficacia del condizionamento di oggi sta nella sua azione surrettizia che lascia al soggetto la convinzione di aver conservato la propria capacità di determinazione fornendogli addirittura le modalità con le quali agire in qualità di antagonista. Forse il vuoto culturale è la vera tragedia così che essere antagonisti al nulla equivale a nullificarsi, ma per ora limitiamoci ad una analisi più semplice e circoscritta.

Per meglio comprendere la portata del problema è bene precisare che la “diminuzione della risposta di un organismo a uno stimolo” è un meccanismo congenito, ne abbiamo prove quotidiane, ognuno di noi, e nemmeno ce ne rendiamo conto. Questa sorta di “assuefazione a quanto l’abitudine rende irrilevante” si manifesta a livello macroscopico nel fatto che nessuno avverta la velocità alla quale viaggia solidale con il movimento del pianeta, così come non può registrare il rallentamento trasferendosi in località più prossime ai poli o l’accelerazione spostandosi verso l’equatore, eppure le differenze sono enormi. Lo stesso accade se si abita in prossimità di un aeroporto o di un tratto ferroviario, nel tempo i rumori, fastidiosissimi per altri, divengono irrilevanti per chi vi è assuefatto, anzi, addirittura si trasformano nei tratti distintivi del privato. Ma il fenomeno è riscontrabile ad ogni livello, nelle abitudini alimentari, nell’abbigliamento, nelle ore trascorse davanti alla televisione, nella dipendenza oramai patologica dai cellulari: chi oggi potrebbe ipotizzare di farne a meno, eppure molti degli attuali abitanti del pianeta sono cresciuti senza l’ausilio- assillo del portatile e dell’informatica in genere. Questi, che potrebbero apparire come elementi negativi, sono automatismi estremamente utili, anzi, indispensabili alla sopravvivenza dell’essere umano. Se le informazioni raccolte dai nostri sensi dovessero essere tutte analizzate, soppesate e considerate per deliberare le future azioni saremmo condannati all’inazione perenne, sopraffatti dall’infinità di stimoli ricevuti, ecco che il cervello “decide” di permetterci la coscienza solo di una parte minima degli stimoli che raccoglie, così da rendere veloce la nostra deliberazione: si tratta di sopravvivenza.

Passiamo, però, ad un altro aspetto implicito nell’operazione inconsapevole che il nostro “meccanismo di sopravvivenza” mette in atto sistematicamente. Ricordo di aver letto una considerazione più o meno scientifica, comunque interessante in questa riflessione se colta cum grano salis, circa un ipotetico esperimento. Collocate delle rane in un grande contenitore con dell’acqua, immaginiamo di poterle osservare immerse tranquille nel liquido e di attivare una sorgente di calore sotto lo stesso. L’aumento della temperatura dell’acqua deve essere lentissimo così da permettere al corpo dell’anfibio di non avvertirlo, insomma, garantiamo il “tempo di assuefazione”. L’esperimento porterà le rane ad essere lessate prima che decidano di abbandonare l’acqua. Lo so, può sembrare un assurdo, ma ricordo bene quante volte, nel corso dei miei anni milanesi, mi è capitato di salire su una carrozza della metropolitana ed essere assalito da un “feroce odore di varia umanità”. La mia reazione era inevitabilmente di fastidio, forse addirittura palese, magari suscitando altrettanto fastidio nei viaggiatori che si vedevano più o meno esplicitamente accusati di scarsa pulizia, ebbene, prima della successiva fermata il mio olfatto, assuefatto all’odore, non lo registrava più ed ero io, con i miei compagni di viaggio, a divenire oggetto di fastidio per i nuovi passeggeri. Si può con ragione affermare che l’essere umano è “un animale assuefabile”, grande dono da parte di madre natura, ma anche estremamente pericoloso.

Come insegna lo psicologo canadese Albert Bandura, da bambini si apprende senza possibilità critica in modo imitativo, quello che lo studioso definisce “apprendimento sociale”, ma anche da adulti diventa inevitabile l’adattarsi alle condizioni ambientali ed alle abitudini già consolidate nel sistema-contesto nel quale ci veniamo a trovare o, per dirla con Heidegger, nel quale siamo stati “gettati”. In realtà non siamo molto dissimili dal cane dell’esperimento di Pavlov e memorizziamo le reazioni a determinati stimoli fino a renderle comportamenti consolidati, addirittura tratti caratteriali. Ma questo avviene anche con i pensieri, illuminanti a questo riguardo le parole di Giacomo Leopardi: “ Nessuna opinione vera o falsa […] si è mai stabilita nel mondo istantaneamente, e in forza di una dimostrazione lucida e palpabile, ma a forza di ripetizioni e quindi di assuefazione”. Il rischio è che il nostro “dono genetico” possa generare assuefazione all’ingiustizia, al rispetto o al non rispetto di certe regole, all’invasione da parte di un eccessivo e indiscriminato profluvio di notizie, al fatto che chiunque possa affermare o scrivere qualunque cosa e che questo “delirio di falsa ed ingannevole pseudo libertà” si trasformi in un’ignobile “trippa comunicativa” parafrasando Husserl grazie alle caustiche ironie montaliane.

Interessante per la nostra riflessione anche la teoria proposta da Edward Tolman secondo la quale le rappresentazioni mentali sono altrettanto determinanti sull’apprendimento quanto i comportamenti osservabili, in questo modo abbiamo un rafforzamento della rappresentazione della realtà sulla scorta delle strutture di pensiero già determinate in modo imitativo, insomma, osservando le rane serene nell’acqua di cottura tendiamo ad imitarle ed a rappresentarci il brodo come il migliore dei mondi possibili, ma sappiamo bene che, se non ci sbrighiamo a distinguerci dai poveri anfibi, ci ritroveremo in loro compagnia su un bel piatto di portata. Un ultimo richiamo a quello che il già citato Bandera definisce “rinforzo vicario” che impone più o meno esplicitamente ciò che lo psicologo canadese ha battezzato “modellamento”, si riferisce al ricorso a premi o punizioni da parte dei “gestori del potere”. Al riguardo è bene ricordare quanto afferma Alberto Asor Rosa: ”Il potere si assuefà alla propria voce. Quando l’assuefazione è completa, la scambia per la voce di Dio”.

