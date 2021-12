Lavori sulla strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure: risoluzione del contratto per “gravi inadempienze”

Savona/Vado. La Provincia di Savona, con atto dirigenziale, ha disposto la risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice dei lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure a causa di “gravi inadempienze e ritardi rispetto alle previsioni contrattuali”.

La Provincia di Savona, nel contesto di sviluppo dell’area retroportuale di Vado Ligure legata alla piattaforma a mare e nel ruolo di CUC e SUA unitaria, aveva preso in carico la gestione delle procedure di progettazione e appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della strada di scorrimento, di proprietà e competenza territoriale dei Comuni di Savona, Vado Ligure e Quiliano.

Gli Uffici provinciali stanno verificando, sulla base della normativa vigente, la soluzione più rapida per arrivare a nuova assegnazione dei lavori. “Purtroppo con questo atto abbiamo dovuto assumere una decisione molto delicata ed importante – afferma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri -, che porta alla risoluzione del contratto di appalto conseguente alla gara a suo tempo svolta per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada di scorrimento veloce, intervento fondamentale nell’ambito della più complessa questione delle infrastrutture di comprensorio“.

“Nonostante l’attività svolta dagli Uffici di Provincia in sinergia con la Direzione Lavori, considerati i gravi ritardi e le gravi inadempienze riscontrati, siamo dovuti giungere a questa determinazione – spiega Olivieri -. Si procederà pertanto alla nuova assegnazione dei lavori: stiamo verificando, in base alle norme del Decreto Semplificazione, quale sia la soluzione più rapida per giungere il prima possibile a nuova assegnazione, per riprendere e ad entrare nel concreto svolgimento dei lavori”.

“Si tratta di una questione che ha ovviamente ha incidenza ed impatto molto importante su tutto il territorio e il comprensorio, non solo dei tre Comuni, ma provinciale tutto, con l’attenzione fondamentale agli operatori portuali-retroportuali e della logistica collegati all’area del Porto Savona-Vado, agli investimenti pubblici e privati svolti, alle prospettive importanti di sviluppo produttivo ed occupazionale, che sono ovviamente condizionati dalle problematiche infrastrutturali sulle quali, in sinergia con gli Enti del Territorio e tutte le Parti Sociali, sindacali e datoriali, lavoriamo in maniera prioritaria”, ha concluso Olivieri.