L’Associazione Bocciofila Savonese celebra i 100 anni e il Collare d’Oro al Merito Sportivo

L’Associazione Bocciofila Savonese può finalmente festeggiare il suo primo secolo di vita. Le cerimonia si sarebbe dovuta tenere nel gennaio 2020, la società nacque il giorno 18, ma a causa della pandemia tutto è stato rinviato. Così come non si era potuto celebrare il Collare d’Oro al Merito Sportivo ricevuto nel novembre 2020.

Ora è arrivato finalmente il momento di ripercorrere insieme ad associati e appassionati questi lunghi cento anni di storia, impreziositi da un’onorificenza che dà lustro a questa realtà del nostro territorio sia perché si tratta del massimo riconoscimento del CONI sia perché la Savonese è stata la prima società bocciofila insignita di tale riconoscimento.

La festa si svolgerà il prossimo 8 dicembre presso il palazzetto dello sport “Settimio Pagnini” di Savona alle ore 15:30. Un evento a ingresso gratuito in occasione del quale vi sarà una proiezione video che consentirà ai presenti di rivivere alcuni frammenti di un percorso centenario.

“Desideriamo condividere questa gioia con tutti i nostri soci, le autorità e la cittadinanza – sottolinea il presidente Alessandro Gugliotta – e per questo motivo invitiamo tutti, nel rispetto delle normative vigenti, il giorno 8 dicembre al Palazzetto dello Sport “Settimio Pagnini” in Corso Tardy e Benech a Savona per un pomeriggio insieme dove ripercorrere questa lunga storia e rivivere anche con un po’ di emozione, questi 100 anni di vita della nostra Associazione trascorsi tra momenti di gloria ed anche difficoltà “.