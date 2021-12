L’Asd Cairese ha portato i regali di Natale ai piccoli pazienti di pediatria del San Paolo

Cairo. Un bel pomeriggio per la Asd Cairese. In rappresentanza della società intera, il dg Franz Laoretti, il ds Matteo Giribone, il mister Diego Alessi e il dirigente Filippo Robaldo si sono recati al reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona per portare doni natalizi ai piccoli pazienti.

Inoltre, è stata consegnata una maglia autografata della Cairese con il numero “1” al primario Alberto Gaiero, ex giocatore delle giovanili gialloblù e nostro tifoso.

“È stato emozionante – ha commentato il dottor Gaiero – appenderò la maglia nello studio dell’ospedale. Al di là di questo, l’aspetto più importante è stato il bel gesto della società nei confronti dei piccoli pazienti ricoverati. Alcuni regali sono stati distribuiti ieri, mentre altri verranno dati ai pazienti nei prossimi giorni. Mi fa particolarmente piacere che questa iniziativa provenda da Cairo e dalla Cairese. L’idea e la sua messa in pratica sono nate in pochissimo tempo. Purtroppo, le restrizioni legate alla pandemia hanno consentito un accesso limitato ma è stata un’iniziativa molto apprezzata sia dai bambini più grandi sia da quelli più piccole e dalle rispettive famiglie. Un grazie di cuore alla Cairese da parte mia e di tutto il reparto dell’ospedale”.

Il dg Franz Laoretti ha poi chiosato: “Rappresentare la società Cairese è una responsabilità molto grande perché la sua identità è legata in maniera intrinseca a una città, a una comunità e a tanti partner di rilievo. E’ importante andare oltre i risultati sportivi attraverso iniziative come questa rivolte al sociale. Abbiamo portato avanti alcune iniziative, tra cui la realizzazione dei calendari della Cairese, attraverso le quali abbiamo poi acquistato i giocattoli per i bambini. Fondamentale anche il contributo del Laboratorio Tecnico, organizzato dal nostro responsabile tecnico Sergio Soldano. Reputiamo che sia importante non dimenticare mai chi vive momenti di difficoltà e il Natale è una delle grandi occasioni per poter dedicare un po’ di tempo e delle energie agli altri”.