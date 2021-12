L’arrivo del Super Green Pass spinge le vaccinazioni: oltre 8.500 dosi in sei giorni

Liguria. “Nonostante una circolazione del virus sostenuta, migliora la situazione negli ospedali della Liguria. Sono 22 oggi i ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno di ieri: nel complesso, 21 sono non vaccinati, ulteriore dimostrazione del fatto che i vaccini siano l’unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il Covid”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla situazione Coronavirus nella nostra regione, anche alla luce dei recenti timori su un ritorno in zona gialla proprio le festività natalizie.

“Per fortuna – precisa Toti – la maggior parte dei liguri ha aderito alla campagna vaccinale, che prosegue senza sosta: nelle ultime 24 ore sono state 6.542 le dosi di vaccino somministrate, e da lunedì a ieri sono state almeno 1.000 le prime dosi somministrate ogni giorno, per un totale di 8511 in sei giorni”.

“Un dato in crescita rispetto alla settimana precedente, e che fa ben sperare per il futuro” aggiunge ancora il governatore e assessore regionale alla sanità, con riferimento all’imminente entrata in vigore del Super Green Pass che si propone di incrementare le persone vaccinate e arrivare prima possibile ad una soglia di messa in sicurezza sanitaria complessiva della popolazione.

“Per quanto riguarda le dosi booster invece, sono 216.762 quelle somministrate complessivamente, di cui 60.955 dal 29 novembre al 4 dicembre: anche in questo caso si tratta di un dato in crescita rispetto a quello dei giorni precedenti”.

“Buoni anche i dati per quanto riguarda le prenotazioni delle terze dosi: nel complesso sono 417.124, quasi 10mila in più di ieri. Di queste, 16.333 riguardano la fascia 18-39 anni, 91.147 la fascia 40 – 59, 148.573 quella 60 – 80 e 81.305 la fascia over 80” conclude Toti.