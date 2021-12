L’appello del gruppo consiliare Spotorno Obbiettivo 2026: “Rispettiamo le misure per fermare la pandemia”

Spotorno. “Molti cittadini ci hanno manifestato la loro preoccupazione per il mancato rispetto delle misure di sicurezza e degli obblighi come la quarantena; vorremo fare un appello ai cittadini affinché insieme si possa fermare la pandemia rispettando con rigore le misure messe in atto, anche se ci costano sacrifici, ma che purtroppo ad oggi sono l’ unico mezzo di cui disponiamo per proteggerci dal contagio”, è questo l’appello del gruppo consigliare Spotorno Obbiettivo 2026.

“A tutti i cittadini di Spotorno, ai dipendenti del nostro comune, agli amministratori comunali, all’amministrazione Provinciale e Regionale auguriamo buone feste”, proseguono.

“Siamo sempre in emergenza sanitaria, purtroppo, e questo rende questo Natale ancora diverso da come avremmo desiderato. Ecco perché vogliamo rivolgere in particolare i nostri auguri a tutte le persone che stanno vivendo in prima persona la pandemia negli ospedali, in quarantena, ai malati, agli operatori sanitari e ai volontari che stanno combattendo e a tutte le famiglie che stanno soffrendo”.