La zona gialla non ferma il Presepe Vivente a Roccavignale, ma super green pass per figuranti e visitatori

Roccavignale. Nessuno stop al Presepe Vivente di Roccavignale edizione 2021 nonostante la zona gialla scattata in Liguria da oggi a causa dell’andamento della pandemia. Ma sarà necessario il super green pass sia per i figuranti sia per i visitatori.

Tutti coloro che accederanno all’area del Presepe dovranno avere la certificazione di vaccinazione o di aver fatto il Covid: su figuranti e volontari, nonché addetti alle taverne, è già stato effettuato un controllo preventivo, ma alcuni specifici addetti delegati dalla Pro Loco svolgeranno controlli appositi su tutte le certificazioni all’inizio di ciascuna serata; per i visitatori, i controlli verranno effettuati dai carabinieri.

Obbligatorio anche indossare la mascherina a coprire bocca e naso per tutti coloro che accedono al borgo, tranne ovviamente per bere e mangiare cibo e bevande acquistate nelle taverne. Anche i figuranti indosseranno la mascherina, compresi i personaggi principali che la potranno togliere soltanto al momento di recitare la loro parte. La Pro Loco che organizza il Presepe, tenendo conto di questo, ha assegnato i ruoli riunendo nelle scene principali tutte le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Ecco l’elenco completo di personaggi e interpreti del Presepe Vivente edizione 2021, che come sempre si svolgerà a Roccavignale nel borgo della frazione Strada nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre: lettrice: Loredana Fracchia; Madonna: Greta Bracco; Giuseppe: Mario Bracco; Gesù Bambino: 22/12 Edoardo Cotta, Karima Echchagdani, Giada Gigliotti; 23/12 Adele Bertone, Marylou De Madre, Federico Gallo; 24/12 Emma Ferraro, Giacomo Ferraro, Giovanni Povigna; Arcangelo: Sabrina Bracco; Angelo del Sogno: Giulia Michelotti; Profeta: Giorgio Zinola.

E ancora: Elisabetta: Francesca Piana; Re Magi, Baldassarre: Andrea Mantega, Gaspare: Mirco Fracchia, Melchiorre: Andrea Briano; Oste di Cesarea: Gianni Moroni; Gelindo: Gianni Fracchia; Alinda: Letizia Chiarlone; Erode: Mario Bracco; Erodiade: Alessandra Arnello; Angelo dei Pastori: Cecilia Chiarlone; Venditore di Schiavi: Gianni Cepollini; Centurione: Massimo Bagnasco; Popolana: Maria Sara Muru; Dame del Censimento: Manuela Benzi, Ilaria Di Murro; Usuraie: Giuliana Bracco, Maria Nolasco, Marcella Rossotti, Katia Zinola; Cartomante: Daria Fracchia.