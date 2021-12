La solitudine del genio

“Poco comprende il popolo la grandezza, cioè il creare. Ma è sensibile a tutti i rappresentatori e commedianti di grandi vicende. Intorno agli inventori di nuovi valori ruota il mondo: ruota il mondo invisibile. Ma intorno ai commedianti ruotano il popolo e la fama: questo è il “corso del mondo””. È quanto possiamo leggere in “Delle mosche e del mercato” nello Zarathustra di F. W. Nietzsche e, poco più oltre: “Lontano dal mercato e dalla fama abitarono da sempre gli inventori di nuovi valori”. Indubbiamente il pensiero del grande filosofo tedesco ha affascinato innumerevoli menti ed altre ne ha confuse, altre ancora lo hanno detestato o ne risultano infastidite, ma è impossibile non riconoscerne la grandezza, insomma, il genio, la capacità di apprendere le regole e di superarle, distruggerle vanificandone il tentativo di imprigionare un’energia che le travalica per cogliere oltre i loro confini nuove verità, nell’attesa che futuri epigoni le trasformino in regole così che sarà compito di un nuovo pioniere dell’altrove infrangere le ennesime limitazioni funzionali e necessarie per i mediocri. In una estrema sintesi Pablo Picasso afferma che “il principale nemico della creatività è il buon senso”, pensiero in assoluta sintonia con quello nietzscheano se per “buon senso” intendiamo il pensiero dominante, quello omologante, condiviso più o meno superficialmente e consapevolmente dalla stragrande maggioranza, in altre parole, dal popolo. È ovvio che quando un genio viene donato al mondo il suo arrivo è visto con sospetto, non lo si coglie, è necessariamente in anticipo, abita l’ulteriore, non può sottostare alle regole del convenzionale, certo, questo non ha nulla a che vedere con la ricerca ossessiva dell’apparire diverso poiché nulla è più banale del bisogno di non sentirsi tale.

Il genio, come perfettamente chiarisce Immanuel Kant nella “Critica del giudizio”, “è il talento che dà la regola all’arte” senza possedere la consapevolezza di come sia giunto a realizzare la propria opera, non “può mostrar come facciano a sorger ed a comporsi nel suo cervello le sue idee [ … ] neppure può insegnarlo ad altri”. Per una qualche misteriosa ragione anche l’uomo comune riesce ad accettare che l’artista possa essere libero dalle regole, anzi, nella banalizzazione contemporanea, deve esserlo e deve evidenziarlo, ed ecco gli abusi di sostanze illecite o le abitudini sessuali estreme. Cosa mai abbia a che fare come uno faccia sesso con come dipinge o scrive è un mistero da andare a ricercare nei tabù della cultura bigotta che si vergogna di se stessa ma a questo argomento non possiamo in questa sede concedere ulteriore spazio, è più rilevante piuttosto sottolineare che il genio può essere anche lo scienziato che, così si presume, è lo studioso delle regole della natura, dell’ordine cosmico che si riflette nelle strutture razionali del suo pensiero. Nulla di più falso! Senza andare a scomodare l’anarchismo metodologico centrale nell’epistemologia di Paul Feyerabend, credo sia comprensibile a chiunque che se uno scienziato non scardina la prospettiva, quello che Kuhn definisce il paradigma, con la quale si osserva la realtà, questa non potrà che apparire come il paradigma stesso la presenta. Ecco che il genio sarà lo scienziato capace di inventare le nuove regole, per tornare a Kant, “è il talento che dà la regola” non all’arte ma alla natura che, meraviglia dell’opera del genio, si scopre perfettamente colta dal suo sguardo.

È tempo di tornare alle gravi affermazioni di apertura poiché in esse si coglie la sofferenza che il filosofo ha vissuto in prima persona, la stessa che accomuna tutti i veri geni: non essere condivisi dai propri simili. Credo che il genio possa essere amato o odiato, ma mai davvero condiviso, il genio è condannato alla solitudine, anche quando gli sorride la fortuna, quando arriva al successo, poiché se è un genio in senso nietzscheano la sua capacità di creare riguarda “nuovi valori”, il genio inventa nuovi significati all’esistere dell’uomo. Delle numerose fenomenologie del genio quella indicata da Nietzsche è la più assoluta, meravigliosa e terribile. La solitudine nella quale viene inevitabilmente a trovarsi un simile “creatore di nuovi valori” non può che essere solo marginalmente alleviata dal consenso e dal successo, poiché il genio rimane consapevole di non essere condiviso davvero. L’uomo comune, la maggioranza, non sa comprendere chi è “diverso, meravigliosamente e terribilmente altro”, non è in grado di cogliere se non ciò che gli è utile per confermarsi nella propria “normalità”. Ecco perché il filosofo afferma che il popolo non ama il creatore ma si lascia facilmente affascinare da quanto del suo genio è spendibile nel mercato, il luogo dove le mosche hanno dimora, quello che segue il “corso del mondo”, ma il genio abita il mondo invisibile, quella è la sua dimora d’elezione, il luogo dal quale osserva la rappresentazione, la farsa, più che la commedia, nella quale vivono gli altri. Con quale malinconia avverte l’impossibilità di svelare l’inganno all’umanità che ama disperatamente senza poter essere ricambiato poiché il popolo non lo vede, nemmeno quando lo guarda, si limita a coglierne quel poco che gli è concesso o che si concede. Il genio ha bisogno di un infinito coraggio per accettare il proprio destino.

Scriveva, ed a ragione, Albert Camus che “Creare è dare una forma al proprio destino”, ed è esattamente ciò che fa il genio ma, purtroppo per lui, non ha alternative, non può che essere ciò che è e condannarsi all’esilio dal mondo del mercato perché non può rinunciare all’aria sottile delle sue vette, alla luce meravigliosa del “mondo invisibile”. Dalle sue vette osserva l’umanità che tanto ama imprigionata da sbarre che le appaiono invisibili, i ceppi degli automatismi culturali, la paura di cambiare, il coraggio di concedersi ad una vita più libera e vera della quale essere finalmente protagonisti e responsabili. Come afferma Erich Fromm: “Molte persone muoiono prima di essere veramente nate. Creatività significa nascere prima di morire”. Ma credo sia importante precisare che creatività non è assenza di controllo, disordine sterile, al contrario. Il bambino può e deve essere creativo secondo questa assenza di disciplina ma l’adulto che ne sa ancora ascoltare la voce non può rimanere prigioniero del proprio “fanciullino”, piuttosto dovrà consentirgli una “voce adulta che pronunci le parole del genio”. Purtroppo, però, per rimanere nella prospettiva suggerita da Fromm, non possiamo che constatare che tutti coloro i quali sono incapaci della visione altra del genio, pertanto inetti all’atto del creare, sanno solo distruggere ed il primo oggetto, la prima vittima della loro frustrazione è proprio il genio. Purtroppo accade troppo spesso al genio di affezionarsi a chi abita nella sua luce … o alla sua ombra … e sarà proprio il risentimento che alberga in simili “inutili”, per dirla con Nietzsche, che gli si rovescerà addosso in forma di rancore e bile: il vomito dei mediocri. Ho avuto la fortuna di conoscere un genio e di condividerne la solitudine, l’ho visto allontanarsi dall’umanità che tanto ama fino a pensarsi come un inquilino malvisto di quel mondo al quale desidera solo regalare bellezza, eppure fino a che ho avuto l’onore di frequentarlo non ha mai smesso il suo sorriso e, a volte, ancora oggi, che lo so eremita e lontano, mi sembra di sentirlo fischiare mentre passeggia pensoso e felice tra i boschi di casa mia.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.

