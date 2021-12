La Rari Nantes Savona vince a Trieste lo scontro diretto per la quarta piazza

Savona. Alla “Bianchi” di Trieste si sono affrontate oggi due tra le squadre più in forma del momento: i giuliani, reduci da quattro vittorie consecutive, e la Rari Nantes Savona, che arrivava da cinque successi di fila. Una sorta di scontro diretto per la quarta posizione in classifica, ma che questa sera vale un gradino in più perché la partita dell’Ortigia col Salerno è stata rinviata.

Ad avere la meglio sono stati i biancorossi, che hanno così portato a sei la striscia di partite vittoriose consecutive. Un successo che vale il sorpasso in graduatoria: la Rari si porta al terzo posto con 27 punti, Trieste resta ferma a 26.

La partita viene giocata fin dai primi istanti a gran ritmo dalla squadra condotta da Angelini, capace di portarsi sul 3 a 0 in meno di quattro minuti con le reti di Molina in superiorità, Iocchi Gratta a uomini pari e Rizzo su rigore.

Reazione di Trieste, con doppietta di Inaba, per il 2-3. Poi, due centri savonesi con l’uomo in più, firmati da Bruni e Vuskovic, intervallati dal gol di Petronio. La prima frazione si chiude sul 3 a 5.

I biancorossi vogliono mantenere la testa avanti e vanno a segno con Molina, cui replica Mladossich. Poi, gol di Fondelli in superiorità e Patchaliev per il nuovo massimo vantaggio: 4-8. Prima del cambio campo i giuliani riducono le distanze andando a bersaglio con Inaba, Podgornik e, dopo il nono gol ospite di Patchaliev, con Bego.

Nel terzo tempo, comprensibilmente, le due formazioni perdono un po’ di lucidità dopo sedici minuti giocati a tutta. La Rari ne ha di più e, dopo un rigore trasformato da Rizzo e l’ottava rete locale ad opera di Mladossich, allunga ulteriormente con le segnature di Bruni e Rizzo. 8 a 12, successo in cassaforte a otto minuti dal termine.

Nell’ultima frazione Patchaliev porta i savonesi sul più 5. Trieste prova ancora a dire la sua con reti di Inaba e Buljubasic per il 10-13, ma la Rari non è in vena di regali. Molina realizza il terzo gol personale, poi, c’è un doppio botta e risposta tra Mezzarobba e Rocchi per il 12 a 16. Il gol di Inaba fissa il risultato sul 13 a 16.

I campionato riprenderà sabato 8 gennaio con la 13ª giornata, nella quale la Rari sarà impegnata nella piscina Zanelli di Savona contro il Genova Quinto. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 15.

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Carige Rari Nantes Savona 13-16

(Parziali: 3-5, 4-4, 1-3, 5-4)

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio 1, Buljubasic 1, Vrlic, Jankovic, Bego 1, Mezzarobba 2, Razzi, Inaba 5, Bini, Mladossich 2, Seppi. All. Daniele Bettini.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 2, Patchaliev 3, Vuskovic 1, Molina Rios 3, Rizzo 3, Caldieri, Bruni 2, Urbinati, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Giovanetti, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Filippo Gomez (Napoli) e Masismo Calabrò (Macerata). Delegato Fin: Dante Saeli (Venezia).

Note. Usciti per limite di falli: Petronio nel terzo tempo, Iocchi Gratta, Buljubasic, Fondelli, Patchaliev e Podgornik nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 6 su 17 più 1 rigore realizzato, Savona 8 su 11 più 2 rigori realizzati.