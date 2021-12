Albenga. Tra gli istituti tecnici di eccellenza piazzati ai vertici della classifica commissionata ad Eudoscopio dalla Fondazione Agnelli, con la insuperata capacità che i suoi diplomati trovino subito lavoro in provincia di Savona e Imperia, c’è per il ponente ligure l’ITI “Galileo Galilei” di Campochiesa – Albenga.

La scuola è specializzata per i corsi di Elettronica, Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, offrendo a sostegno della sua offerta formativa una impressionante quantità di laboratori attrezzati: dall’informatica ed elettronica all’elettrotecnica passando per il disegno CAD; dal laboratorio di scienze, chimica e biologia a quello per i sistemi automatici ed elettrici, con ulteriori ambienti per la robotica e la fisica applicata.

La sezione “G. Galilei” vanta le origini più remote dell’istituto “Giancardi Galilei Aicardi”, poiché fu fondata, come istituto legalmente riconosciuto “Contardo Ferrini”, già nel 1954 da don Giacomo Lasagna, con sede in viale Pontelungo ad Albenga. Dopo la prematura morte del fondatore, la scuola divenne statale nel 1971, come sezione staccata dell’I.T.I.S. “G. Ferraris” di Savona, occupando i locali del Collegio in Regione Rapalline a Campochiesa d’Albenga. Nel 2000 è stata accorpata al Giancardi di Alassio e alla scuola di agronomia di Albenga, venendo a costituire un polo tecnico e professionale di grande importanza e rilievo sul territorio.

Il Galilei ne costituisce il “motore” scientifico e tecnologico, un pulsante cuore tecnico che, con le sue aule da tempo attrezzate in modo avanzato, ha contribuito al rinnovamento di tutto l’istituto imposto, in modo sostenuto e malgrado il periodo Covid, dal dirigente Salza e dal suo team, a partire da luglio 2019.

“Le famiglie che hanno scelto il Galilei mostrano di voler investire sul futuro dei loro figli a partire dal proprio territorio e di voler rimanere al passo coi tempi – dicono dalla scuola – I giovani allievi iscritti negli ultimi tempi sono orientatati verso l’innovazione tecnologica, le biotecnologie e l’informatica, motivati dalla speranza di fare la differenza e di costruire il proprio futuro”.