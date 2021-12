Ippodromo dei Fiori: Cash Maker e il trainer Alessandro Gocciadoro trionfano al “Gran Premio Regione Liguria”

Villanova d’Albenga. E’ Cash Maker guidato dal suo trainer Alessandro Gocciadoro ad aggiudicarsi il “Gran Premio Regione Liguria”, disputato sulla pista ligure dell’Ippodromo Dei Fiori.

Il tre anni della Scuderia Topo Armando srl, dopo una corsa interamente all’esterno, ha dominato dall’ultima dirittura superando il gruppo di testa e difendendosi egregiamente sul palo da Cherry Top.

Lo spettacolo è continuato con l’ormai tradizionale Trofeo Sulky d’Oro, giunto alla sua sesta edizione e riservato ai Gentlemen Driver. Due batterie, vinte rispettivamente da Filippo Monti in sediolo alla baia A Wonder Bi e Rebecca Dami con il suo Adone delle Selve, portano in finale dieci partecipanti. E’ Filippo Monti a riconquistare la finale, precedendo l’avversario Adone, ottimo secondo.

Un sabato di festa per l’ippodromo ligure, con attrazioni e giri a cavallo per i bambini presenti nel parterre e una gustosa merenda preparata dal maestro pizzaiolo Gabriele Giannotti.

La società Ippodromo dei Fiori organizza corse e gare tutti i lunedì pomeriggio del mese di dicembre (13, 20 e 27).