Incontro in teleconferenza tra il Comune di Toirano ed il “gemello francese” Pommiers

Toirano. Questa mattina, presso la sala consiliare “Pietro Arnaldi” si è svolto l’incontro a distanza tra il Comune di Toirano e la municipalità di Pommiers (paesino della Francia centro-orientale, nel dipartimento del Rodano) in occasione del decimo anniversario del gemellaggio tra i due comuni, siglato nel 2011.

Ai saluti istituzionali e alle parole di accoglienza dei due rispettivi sindaci, Giuseppe De Fezza e René Blanchet, sono seguiti l’intervento dell’ex sindaco, ora consigliere comunale, Gianfranca Lionetti, per Toirano, quelli dei due presidenti dei comitati di gemellaggio, Marilina Durante e Marie France Pellegrin.

Al centro dell’incontro una retrospettiva, curata dai francesi, sui dieci anni trascorsi assieme, la rilettura, nonché riproposizione aggiornata, da parte ancora dei sindaci, del giuramento di gemellaggio sottoscritto la prima volta il 19 novembre2011, e una discussione finale su idee e progetti da condividere in futuro.

Ad arricchire e allietare l’incontro, tenutosi a distanza in attesa che lo scenario epidemiologico permetta di riprendere in sicurezza viaggi e trasferte, la presenza di una delegazione di ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Toirano (dell’istituto comprensivo Val Varatella), che, coordinati dalla professoressa Claudia Femminelli, hanno preparato e letto una selezione di testi in francese sull’Unione Europea e sull’importanza della cooperazione e solidarietà tra Stati.

Con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni, toiranesi e francesi, l’incontro si è quindi concluso con un gioioso brindisi di saluto e di incoraggiamento reciproco per la prosecuzione dei rapporti tra i due Comuni nell’anno a venire, cui si auspica che corrisponderà il superamento, a breve, di questa non facile situazione generale, che inevitabilmente ha sospeso, nell’ultimo periodo, i tradizionali scambi socio-culturali tra i due paesi gemellati.

“Ancora una giornata dedicata alle tradizioni, anche Pommier in questi 10 anni è entrata a far parte della storia del Nostro comune, e come sindaco ho accolto subito con entusiasmo questa iniziativa, in attesa di poter organizzare eventi in presenza. Ringrazio i miei partner francesi e tutti i miei collaboratori per aver permesso questa giornata di festa”, afferma il sindaco De Fezza.