Albenga. E’ Pietro Lima, 46enne originario di Pinerolo ma residente ad Albenga, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto quest’oggi sulla via Aurelia, all’altezza dell’incrocio con via del Cristo.

Secondo quanto accertato, l’uomo (in sella ad una Vespa 125) si è scontrato con un’auto intenta a svoltare in una via laterale. L’impatto è stato molto violento: il mezzo a due ruote ed il suo conducente sono stati sbalzati fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Albenga, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. Nonostante i tentativi di rianimarlo messi in atto dal personale sanitario, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Stando alle informazioni raccolte, Pietro Lima era padre di due figli, avuti da una precedente relazione; da poco sposato, risiedeva a Villanova d’Albenga. Era dipendente di una ditta di trasporti del savonese.