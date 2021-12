Albenga. Si terrà lunedì 3 gennaio 2022 alle 15 presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Villanova il funerale di Pietro Lima, il 46enne che lunedì scorso è rimasto vittima del drammatico incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia ad Albenga, all’altezza dell’incrocio con via del Cristo.

Secondo quanto accertato, l’uomo (in sella ad una Vespa 125) si è scontrato con un’auto intenta a svoltare in una via laterale. L’impatto è stato molto violento: il mezzo a due ruote ed il suo conducente sono stati sbalzati fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Albenga, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. Nonostante i tentativi di rianimarlo messi in atto dal personale sanitario, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Il rosario sarà recitato domenica 2 gennaio alle 17 nella camera ardente dell’ospedale di Albenga.

Pietro Lima lascia la moglie Monica, i figli Giuseppe e Thomas, la mamma, i fratelli, la sorella, il cognato e le cognate, i nipoti.