Incidente in A10 tra Finale e Pietra Ligure: una persona in ospedale

Finale Ligure. Si è verificato questo pomeriggio in A10 un incidente al chilometro 65+600 tra Finale Ligure e Pietra Ligure (direzione Francia), pochi minuti prima delle 17. Ad essere coinvolta una sola autovettura che, per cause ancora da chiarire, è andata a sbattere contro le pareti autostradali.

Fortunatamente l’unica persona che è rimasta ferita nell’impatto non risulta grave. Sul posto, per prestare i soccorsi sono subito giunte un’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo e l’automedica con il personale medico, che, dopo le prime cure, ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In seguito al sinistro, si sono verificate alcune code in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure e nella direzione opposta, ma si sono risolti nel giro di un’ora.