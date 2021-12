Incendio Spotorno, i consiglieri Spiga e Pendola: “Grazie agli insostituibili volontari Aib”

Spotorno. “Nella giornata di ieri, si e propagato dall’abbruciamento di sterpaglie in località Beixi un incendio boschivo che ha tenuto in ansia coloro che hanno coltivazioni di viti, olivi e l’allevamento di alcuni animali, oltre a chi abita nelle vicinanze. Vogliamo ringraziare, i volontari AIB di Spotorno, insostituibili per la nostra comunità, che per primi sono intervenuti e il comando dei Vigili del Fuoco che con l’ausilio del supporto elicotteristico hanno avuto la meglio sul fuoco, alimentato da un vento a raffica”.

A dichiararlo è il consigliere comunale di Spotorno Massimo Spiga. “Proprio grazie al pronto intervento dei volontari e dei Vigili del Fuoco di Savona hanno fatto sì che l’incendio non assumesse dimensioni più ampie, con il rischio di mettere in pericolo le abitazioni della zona appena sopra Spotorno”.

“Intervento, che è proseguito nella notte, per verificare che nulla ardesse ancora, visto il forte vento che si è alzato. Un grazie quindi sentito dai sottoscritti consiglieri comunali Massimo Spiga e Francesco Pendola, e da tutta la popolazione spotornese”, concludono.