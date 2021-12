Villanova d’Albenga. Un incendio di vaste dimensioni, avvenuto nella tarda serata di ieri (23 dicembre), ha completamente distrutto il tetto di un’abitazione, ora inagibile, costringendo diversi nuclei familiari a passare il Natale lontano dalla propria abitazione.

Ma il Comune, per voce del sindaco Pietro Balestra, presente ieri sul luogo dell’accaduto, ha voluto dimostrare la massima vicinanza a coloro che sono rimasti loro malgrado coinvolti.

“Un terribile incendio si è sviluppato la scorsa notte nel palazzo Isoleri di piazza Mazzini distruggendo completamente l’ultimo piano e creando criticità sugli altri alloggi, – ha spiegato il sindaco. – Molte sono state le offerte di generosità da parte di tante persone che hanno offerto ospitalità, che ringraziamo di cuore assieme alle Forze dell’Ordine e al personale comunale. In questo particolare momento che dovrebbe essere di gioia e di serenità siamo particolarmente vicini a coloro che la scorsa notte hanno perduto la casa e gli effetti personali”.

Quindi, un ringraziamento sentito a vigili del fuoco e soccorritori, che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile: “Fortunatamente siamo riusciti ad evacuare tutti senza alcun danno alle persone, – ha proseguito Balestra. – Ringraziamo di vero cuore tutti coloro, e sono stati tanti, che hanno prestato e offerto la loro opera e la loro collaborazione, dai Vigili del Fuoco che sono stati encomiabili e hanno tutta la loro professionalità, il loro cuore e la loro umanità nel risolvere e gestire le problematiche che si sono generate aiutando gli abitanti dell’immobile a recuperare effetti e oggetti personali”.

“Auguriamo a loro e agli abitanti della palazzina, per quanto possibile, un Buon Natale con i propri cari e i propri affetti. Il Comune sarà a disposizione onde alleviare per quanto possibile il disagio conseguente all’evento”, ha concluso il primo cittadino di Villanova.

Tetto in fiamme a Villanova d’Albenga

Le persone evacuate, alla fine, sono state ospitate in parte in una struttura messa a disposizione dal Comune, altre da parenti, amici e conoscenti.