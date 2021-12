Incastrato di mattina, incastrato di sera nello stesso punto: tir bloccato (di nuovo) sulla provinciale tra Calice e Feglino

Calice Ligure. Questa mattina era rimasto bloccato mentre da Carbuta, frazione di Calice Ligure, scendeva verso Orco Feglino. Liberato e riparato, si è rimesso in viaggio. Ma tornando indietro è rimasto nuovamente bloccato nel medesimo punto.

Non fosse per i disagi alla viabilità e le necessità di un intervento risolutore da parte degli addetti della Provincia, farebbe sorridere la vicenda che ha (ri)visto protagonista un tir in viaggio lungo la Sp27.

Questa mattina, come detto, il mezzo era rimasto bloccato in un punto non distante dalla deviazione per la località Ca de Cia. Dopo essere stato sbloccato, il mezzo si era rimesso in viaggio.

Intorno alle 18, però, ecco ripresentarsi lo stesso problema: il camion si è nuovamente incastrato nello stesso punto.

“Il camion è lo stesso di stamattina – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Calice Ligure – Lo hanno riparato, ha fatto manovra e si è nuovamente incastrato ma stavolta risalendo verso San Rocco a Carbuta”.

La strada tra Carbuta e Feglino è rimasta bloccata per qualche tempo.