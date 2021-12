In arrivo la nuova perturbazione che animerà le feste: in Liguria Natale a rischio allerta meteo

Liguria. Secondo i modelli previsionali, potrebbe arrivare una nuova perturbazione che potrebbe irrompere sulla nostra regione proprio tra il 24 e il 25 dicembre, con possibili fenomeni diffusi e robusti soprattutto su Tigullio e Spezzino per cui non è da escludere una allerta meteo natalizia. Non sarà un ‘bianco Natal’, ma di sicuro sarà fortunato. Perchè bagnato.

Facciamo un passo indietro, ad oggi: sull’Atlantico settentrionale, infatti, già da qualche ora ha preso dimora stabile un grosso ciclone depressionario che di fatto sta facendo arretrare sensibilmente l’anticiclone delle Azzorre, il ‘guardiano del bel tempo’ per quanto riguarda l’area mediterranea. Grazie al sul moto accentratore, sta risucchiando grandi masse di aria umida e carica di potenziale dal centro America fino alle coste europee. Una lavoro in realtà già iniziato nei giorni scorsi, di cui ieri abbiamo avuto qualche sentore con alcune avanguardie nuvolose.

E proprio questo flusso ha portato sulla costa iberica un grande fronte pertubativo che in queste ore sta iniziando a procurare i primi temporali in Spagna e Portogallo. Ma la rotta è quella classica, che dall’imbocco del Mediterraneo punta dritto al nostro paese, in particolare alla Liguria, dove dovrebbe arrivare nella serata di venerdì 24, con la possibilità di avere forti precipitazioni a carattere diffuso nella giornata di Natale su buona parte della nostra regione soprattutto tra Tigullio e Spezzino, dove non si possono escludere criticità a terra.

Il ciclone atlantico - elaborazione Windy.com - ECMWF

Ma non sarà finita, perchè a rimorchio sia il 26 che il 27 dicembre il fronte depressionario non abbandonerà l’area tirrenica, con possibili temporali e piogge sul tutta il nord ovest della nostra penisola. Modalità e intensità da verificare, visto che su questo i modelli previsionali non concordano, passando da fenomeni blandi ad acuti a seconda degli equilibri di vento e differenziale termico tra mare, terra e aria in quota. Non saranno però giornate fredde: il ciclone di cui sopra, spinto da ovest verso est da un ‘gemello’, farà arretrare le grandi masse di aria fredda che dal nord est europeo sono in agguato per una discesa verso sud. Discesa per ora rimandata.

E Capodanno? Impossibile avere certezze a più di una settimana di distanza, ma con buona probabilità, salvo colpi di scena, le formazioni cicloniche atlantiche che in questi giorni la fanno da padrona, potrebbero andare ad esaurirsi ricomponendosi solo in parte più a nord, e quindi lasciando spazio al subentrare dell’alta pressione nord africana. Questo vorrebbe dire bel tempo o comunque stabilità. Ma come dicevamo è ancora tutto ancora in gioco. Al momento c’è solo una certezza: le perturbazioni dei prossimi giorni porteranno potenziali robuste nevicate su tutto l’arco alpino (ergo tirate fuori gli sci), ma per l’inverno vero e proprio, per la Liguria, c’è ancora da aspettare.