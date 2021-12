Imprese turistiche, ecco l’avviso pubblico per contributi e crediti di imposta

Savona. E’ appena stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l’avviso pubblico sulle modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti di imposta a favore degli agriturismi di cui al Dl n. 152/2021.

L’avviso pubblico, per tali interventi, richiama il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 (Ecobonus), quindi gli agriturismi interessati devono essere seguiti da tecnici qualificati che conoscono la normativa in questione.

Soddisfazione da parte di Cia Savona per le misure di aiuto a sostegno al settore turistico, tra i più colpiti dalla pandemia, grazie alla fase attuativa del decreto relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): “Uno degli interventi più interessanti è quello relativo all’efficientamento energetico delle strutture agrituristiche” afferma il direttore CIA Savona Osvaldo Geddo, con riferimento alle opportunità previste per gli oltre quaranta agriturismi associati che hanno subito gravi perdite durante la pandemia.

Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2023 e 2024 e 40 milioni di euro per l’anno 2025.

“Il presente avviso in merito al decreto ministeriale rappresenta una importante occasione per le nostre imprese agrituristiche, che possono così rinnovarsi nel segno della sostenibilità ambientale e di un turismo green a 360 gradi, con un miglioramento dell’offerta”.

“Cia – Agricoltori Italiani e Turismo Verde sono pronti ad una diffusa e tempestiva informazione e consulenza tecnica. Con la pubblicazione ufficiale del provvedimento seguirà, infatti, una specifica e dettagliata circolare a cura dei nostri uffici, a disposizione delle aziende e degli associati per lo svolgimento delle procedure di contributo e crediti di imposta” conclude il direttore Cia.