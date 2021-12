Imprenditori rapinati ad Alassio, il racconto: “Grande spavento, il tempo sembrava non passare mai”

Alassio. “Ho provato un grande spavento. Il tempo sembrava non passare mai. Ora confido nel lavoro delle forze dell’ordine, nelle quali ho la massima fiducia”. Poche, laconiche dichiarazioni, ma che restituiscono in pieno la drammaticità dei momenti vissuti da Claudio Betti, imprenditore alassino che giovedì scorso è stato vittima di una rapina.

I malviventi sono penetrati nella sua abitazione nella zona di Loreto, hanno immobilizzato l’uomo e gli hanno portato via gioielli e preziosi. Il tutto senza usare armi. La banda era composta da quattro persone: tre di queste sono entrate in casa, un quarto è rimasto fuori a fare probabilmente da palo.

Dopo aver rapinato Betti, i criminali hanno raggiunto l’abitazione di un altro imprenditore alassino: Mario Galvagno, la cui famiglia è titolare della Ford Rivierauto di Albenga. Anche in questo caso, l’uomo è stato legato e immobilizzato. I ladri hanno portato via una certa quantità di preziosi e poi si sono dati alla fuga.

L’uomo, trasferito in ospedale per accertamenti, è in stato di shock. I medici gli hanno dato una prognosi di una settimana.

Il bottino della doppia rapina è ancora da quantificare, ma comunque pari a decine di migliaia di euro.

Sulla doppia rapina stanno indagando gli uomini del commissariato di Polizia di Alassio coadiuvati dai colleghi della Squadra Mobile di Savona. Gli investigatori stanno utilizzando tutte le risorse a loro disposizione per individuare la banda criminale.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, dichiara: “Si tratta di un fatto gravissimo ai danni di due grandi imprenditori e amici. Dalla dinamica dell’accaduto è chiaro che fossero seguiti e attenzionati dai malviventi, che hanno agito in modo organizzato. A loro, da sindaco, va la mia vicinanza e alle forze dell’ordine la mia totale fiducia, nella speranza che le indagini possano portare velocemente ad individuare e fermare i rapinatori”.