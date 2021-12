Il Soccer Borghetto suona la nona sinfonia, mister Brignoli: “Partita difficile, bravi Mandraccia e Molina”

Sotto di un goal, il Soccer Borghetto ha sfoderato una reazione da grande squadra rifilando quattro reti alla Veloce legittimando così il secondo posto in classifica. Due soli punti separano i ponentini dalla capolista Praese. La squadra di Brignoli è l’unica savonese nelle prime cinque posizioni.

“Ci sono state parecchie difficoltà, contro una squadra temibile in casa e con giocatori dotati di una struttura fisica importante”, commenta mister Davide Brignoli.

“Contro il Bragno sarà un’altra battaglia. Troveremo una squadra in serie positiva. Come dico dall’inizio dell’anno, per noi sono tutte finali. Abbiamo un’ottima qualità e adesso abbiamo una rosa ampia. Posso scegliere. Con l’anno nuovo spero di recuperare due/tre giocatori. I nuovi acquisti? Mandraccia ha fatto un’ottima partita davanti alla difesa. Manca un po’ di ritmo partita. Bene anche Molina, che se non avesse fatto un pallonetto forse avrebbe messo la ciliegina sulla torta con un goal”, afferma il tecnico dei biancorossi.