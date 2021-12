Il savonese Mattia Villardita diventa Spiderman per Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni

Savona. Un supereroe savonese per Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. E’ stato infatti il 28enne Mattia Villardita, noto in città per la sua attività a favore dei bambini malati nei panni di Spiderman, la sorpresa che il rapper e la celebre influencer hanno voluto regalare al loro primogenito.

Villardita si è infatti presentato a casa dei Ferragnez, nel celebre quartiere milanese di CityLife, nei panni dell’Uomo Ragno, supereroe di cui il piccolo Leone è un grande fan. E la visita è stata ovviamente “immortalata” nelle storie social della coppia.

“Grazie Chiara e Fede per avermi accolto in casa come uno di famiglia – è il messaggio che Villardita ha lasciato su Facebook per celebrare l’episodio – Sono contento di aver regalato questo incontro magico e inaspettato a Leone e sopratutto una promessa con tanto di mignolino nei confronti di Vittoria (la sorellina di Leone, ndr) che speriamo mantenga. Sono felice che questa missione diversa dal solito sia andata a buon fine e ancora più felice di avervi conosciuto. Grazie ‘Ferragnez’ dal vostro amichevole Cav. Spiderman di quartiere”.

Il riferimento al titolo di Cavaliere non è casuale: nei mesi scorsi infatti il 28enne savonese ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

Solo uno dei tanti riconoscimenti ottenuto dal “supereroe per beneficenza”: recentemente ha incontrato Papa Francesco in Vaticano e anche Vasco Rossi gli ha dedicato un video. E nell’edizione di quest’anno di “Tu Sì Que Vales” ha vinto il premio “Tim Vision Passione per il Talento” lanciando un messaggio di solidarietá e speranza che ha colpito il cuore di giudici e giuria composta da Jerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.