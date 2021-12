Il giorno più colorato dell’anno

Cari curiosi,

oggi per me è una di quelle giornate che attendo con impazienza ogni anno, un appuntamento irrinunciabile.

Oggi, infatti, è stato comunicato al mondo il colore dell’anno 2022 scelto da Pantone.

Nel corso degli anni, il colore scelto ha sempre saputo influenzare la moda, le tendenze oltre che a trasmettere un messaggio legato alla tonalità indicata.

Ecco i colori che sono stati scelti nel corso degli anni:

2000 – Pantone 15-4020 Cerulean

2001 – Pantone 17-2031 Fuchsia Rose

2002 – Pantone 19-1664 True Red

2003 – Pantone 14-4811 Aqua Sky

2004 – Pantone 17-1456 Tigerlily

2005 – Pantone 15-5217 Blue Turquoise

2006 – Pantone 13-1106 Sand Dollar

2007 – Pantone 19-1557 Chili Pepper

2008 – Pantone 18-3943 Blue Iris

2009 – Pantone 14-0484 Mimosa

2010 – Pantone 15-5519 Turquoise

2011 – Pantone 18-2120 Honeysuckle

2012 – Pantone 17-1463 Tangerine Tango

2013 – Pantone 17-5641 Emerald

2014 – Pantone 18-3224 Radiant Orchid

2015 – Pantone 18-1438 Marsala

2016 – Pantone 13-1520 Rose Quartz e Pantone 15-3919 Serenity

2017 – Pantone 15-0343 Greenery

2018 – Pantone 18-3838 Ultra Violet

2019 – Pantone 16-1546 Living Coral

2020 – Pantone 19-4052 Classic Blue

2021 – Pantone 13-0647 Illuminating e Pantone 17-5104 Ultimate Grey

I numeri associati ad ogni colore permettono che ogni sfumatura possa essere riconosciuta e replicata in ogni angolo del mondo: ho sempre amato questo concetto, questa universalità del linguaggio dei colori.

Quindi, ecco a voi il Colore dell’Anno 2022 scelto da Pantone:

Pantone 17-3938 Veri Peri

“Mostrando una spensierata sicurezza e un’audace curiosità che anima il nostro spirito creativo, il curioso e intrigante PANTONE 17-3938 Very Peri ci aiuta ad abbracciare questo alterato panorama di possibilità, aprendoci a una nuova visione mentre riscriviamo le nostre vite. Riaccendendo la gratitudine per alcune delle qualità che il blu rappresenta, integrato da una nuova prospettiva che risuona oggi, PANTONE 17-3938 Very Peri pone il futuro davanti a una nuova luce.

Viviamo in un’epoca di continue trasformazioni. PANTONE 17-3938 Very Peri è un una rappresentazione dello zeitgeist globale del momento e della transizione che stiamo attraversando. Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in modi nuovi. Il design digitale ci aiuta ad estendere i limiti della realtà, aprendo la porta a un mondo virtuale dinamico in cui possiamo esplorare e creare nuove possibilità di colore. Con le tendenze nei giochi, la popolarità in espansione del metaverso e la crescente comunità artistica nello spazio digitale, PANTONE 17-3938 Very Peri illustra la fusione della vita moderna e come le tendenze cromatiche nel mondo digitale si manifestano nel mondo fisico e viceversa.

Pantone Color of the Year riflette quanto sta accadendo nella nostra cultura globale, esprimendo ciò che le persone stanno cercando in un colore che sperano sia la risposta, creando un nuovo colore per la prima volta nella storia del nostro programma colore educativo Pantone Color of the Year, riflettiamo l’innovazione e la trasformazione globale in atto. Mentre la società continua a riconoscere il colore come forma fondamentale di comunicazione e modo di esprimere, di influenzare e creare idee ed emozioni, di coinvolgimento e connessione, la complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.

Abbracciando le qualità dei blu ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola-rosso, PANTONE 17-3938 Very Peri mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa”.

Questa la motivazione raccontata attraverso le parole di Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone Color Institute.

A Very Peri New Year a voi, curiosi!

