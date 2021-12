Il Decreto Festività riapre le porte delle Residenze Protette anche ad Alassio

Alassio. Se da un lato il decreto “Festività” ha avuto effetti negativi sul calendario degli eventi natalizi, dall’altro apre uno spiraglio per i famigliari degli ospiti delle Residenze Protette.

“Nel testo – sottolinea Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune – per quanto concerne gli ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA è consentita la possibilità di visita agli ospiti solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. Per questa ragione stamani, in via d’urgenza abbiamo inviato apposita comunicazione alla Residenza Protetta Giacomo Natale”.

“Si invita codesta Residenza Protetta – si legge nella comunicazione – a riprendere e consentire gli ingressi di visitatori, nell’ambito delle misure organizzative di protezione adottate, nel rispetto e ottemperanza alle novellate disposizioni di cui la predetto D.L. “festività”.

“Quanto contenuto nel decreto – aggiunge Giannotta, supportata dall’intera Amministrazione Melgrati Ter – era già quanto ragionevolmente avevamo proposto quando siamo stati informati dell’imminente chiusura delle visite. Ora, con supporto del decreto confidiamo di poter restituire agli ospiti della Giacomo Natale il conforto della vicinanza dei propri cari. Attendiamo solo la conferma del direttore sanitario”.