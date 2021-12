Il Covid colpisce anche i supereroi: lo Spiderman savonese Mattia Villardita è positivo

Savona. Il Covid-19 non risparmia neanche i supereroi. Anche Mattia Villardita, lo Spiderman savonese, è risultato positivo al tampone. A comunicarlo lui stesso, attraverso una storia su Instagram nella quale ha parlato delle sue condizioni di salute e ringraziato gli amici che gli hanno fatto sentire la loro vicinanza.

Nel video, così come durante la chiamata che gli abbiamo fatto per sapere come stava, Mattia ha la voce fioca, fa fatica a parlare, a causa della febbre alta. “Mi sento come si avessero investito con la macchina”, dice.

Non riesce a raccontarci molto altro, e ovviamente noi non vogliamo disturbarlo, nella sua voce però si sente tanta speranza e voglia di guarire al più presto.

Il contagio non gli ha fatto passare la fiducia nel vaccino, che ormai è noto non esclude la possibilità di prendere il virus, ma riduce notevolmente quella di contrarre la malattia in forma grave evitando il ricovero in ospedale. Ci informa che era in lista per la terza dose, avendo già completato da mesi il ciclo vaccinale.

Mattia, proprio nelle ultime settimane, era nuovamente finito sulle pagine dei giornali per aver fatto visita a casa Ferragnez, ovviamente nelle vesti di Spiderman per incontrare Leone, figlio della famosa influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez. E anche in questo caso l’obiettivo è stato lo stesso delle innumerevoli iniziative a cui il 28enne savonese ha partecipato: regalare un sorriso ai bambini.

Dalle visite ai piccoli malati in ospedale, alla consegna delle pizze a domicilio, Mattia si è sempre prodigato per aiutare in bambini e raccogliere fondi a favore delle strutture pediatriche. E proprio per questo nei mesi scorsi ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

Solo uno dei tanti riconoscimenti ottenuto dal “supereroe per beneficenza”: recentemente ha incontrato Papa Francesco in Vaticano e anche Vasco Rossi gli ha dedicato un video. E nell’edizione di quest’anno di “Tu Sì Que Vales” ha vinto il premio “Tim Vision Passione per il Talento” lanciando un messaggio di solidarietà e speranza che ha colpito il cuore di giudici e giuria composta da Jerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

A Mattia, o come lui stesso si definisce l’amichevole Cavaliere Spiderman di quartiere, tutta la redazione di Ivg.it manda un caloroso augurio di pronta guarigione.