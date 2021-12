Il consigliere regionale Candia annuncia: “La Regione finanzierà le prime ‘comunità energetiche’ in Liguria”

Liguria. “La Regione finanzierà la nascita delle prime ‘comunità energetiche’ sperimentali in Liguria, per produrre energia con l’uso di fonti rinnovabili”. Lo ha annunciato il consigliere regionale Selena Candia, della Lista Sansa.

“E’ un passo avanti per la Liguria, agli ultimi posti in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili”, commenta la consigliera Candia. “Ed è la dimostrazione che possiamo cambiare il nostro modello di sviluppo, mettendo al centro la cittadinanza attiva, l’ambiente e il territorio”.

“Le comunità energetiche sono presenti da diversi anni in alcuni Paesi del Nord Europa e si stanno sviluppando anche in Italia. La loro caratteristica è un approccio del tutto diverso a quello cui siamo abituati, ovvero la produzione di energia tramite una centrale e poi il trasporto tramite una rete anche a centinaia di chilometri di distanza. Le comunità energetiche sono invece associazioni tra cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: lo scopo è produrre energia a chilometro zero, evitare di dissipare energia in perdite di rete ed essere certi di non utilizzare combustibili fossili.

“In Liguria le prime comunità energetiche sperimentali nasceranno grazie a un investimento di fondi europei Fesr: il numero di comunità è ancora da quantificare, poiché l’investimento verrà determinato nei prossimi mesi”.