Il Cengio in dieci elimina l’Albissole, mister Marian: “Vorrei sempre incontrare l’Albissole, classifica bugiarda”

Il Cengio supera il turno di Coppa Liguria ai danni dell’Albissole. I granata di Stefan Marian lanciano così un duplice messaggio. Dicono al campionato che l’Albissole si può battere e, cosa più importante, che non sono inferiori a nessuno. Questo il succo del discorso di mister Stefan Marian, raggiante dopo la remundata di mercoledì.

La partita dell’andata aveva visto il Cengio prevalere 2 a 1 (unica sconfitta stagionale dell’Albissole) ma il successo sarebbe servito a poco se non fosse stato coronato con il passaggio del turno. La partita di ritorno si è incanalata sui binari giusti per i ceramisti, andati in vantaggio 2 a 0. Risultato sufficiente per staccare il pass per il turno successivo. Tuttavia, il Cengio è stato in grado di tirar fuori le proprie energie migliori e a raggiungere il 2 a 2 giocando con l’uomo in meno dal venticinquesimo del primo tempo.

“Abbiamo giocato una grande partita. Contro una squadra molto forte. Entrambe le squadre hanno fatto vedere ottime giocate. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio e di non essere inferiori a nessuno in questo campionato”, commenta mister Stefan Marian. “Siamo stati bravi a non disunirci dopo il goal del loro raddoppio, arrivato al decimo della ripresa. Cambiando modulo e sistemando il centrocampo siamo riusciti nonostante tutto a rimontare. Vorrei incontrare tutte le domeniche squadre come l’Albissole, perché mi piace provare a giocare palla a terra, cosa che non si vede sempre in Seconda Categoria”.

“Sono contento per i ragazzi, che si meritano il passaggio del turno. Domenica nuovamente contro l’Albissole. Sarà una partita molto intensa, chi starà meglio la spunterà. Mi dispiace per la classifica del campionato, visto che facciamo un bel calcio senza buttare mai via il pallone con una squadra molto giovane”, conclude il tecnico granata.