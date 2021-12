Il bilancio di Unione Industriali Savona: “Crescita strutturale ma il settore del turismo in sofferenza”

Savona. “L’andamento economico della provincia di Savona è in linea con il paese. Il sistema produttivo del savonese ha tenuto e ha mostrato capacità di resilienza. Ancora sofferente il settore dei servizi (commercio, strutture ricettive e alberghiere) con calo delle presenze turistiche e del valore aggiunto”. E’ il bilancio che emerge dai dati raccolti dall’Unione Industriale relativamente all’andamento del sistema economico e produttivo nella nostra provincia. I numeri sono stati tratti dal rapporto 17 dicembre Banca d’Italia e dalle indagini congiunturali del Centro Studi di Confindustria del 4 dicembre.

EFFETTO “RIMBALZO” LIMITATO

Il savonese si differenzia positivamente: l’effetto “rimbalzo” è limitato e a prevalere è la crescita strutturale (a differenza del resto d’Italia) grazie alle azioni che sono state messe in campo con gli investimenti legati all’area di crisi industriale complessa. A preoccupare, invece, l’inflazione (il prezzo di mercato del gas naturale è aumentato del 650% rispetto all’inizio dell’anno), l’incertezza legata alla pandemia e alle conseguenti restrizioni e – ribadisce ancora una volta il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri – il gap infrastrutturale: “Salvate il ponente ligure dall’isolamento”, l’appello di Berlangieri alle istituzioni politiche.

LE ASPETTATIVE

Nel 2022 le aspettative sono legate ai finanziamenti ottenuti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il prossimo anno porta con sé anche la speranza di vedere iniziate alcune opere infrastrutturali tra le quali l’Aurelia Bis e l’Albenga-Carcare-Predosa. Tra gli impegni di Unione Industriali: “Vogliamo impegnarci – dice Berlangieri – per riuscire a semplificare le norme di compentenza regionale per snellire gli iter burocratici”.

IL PROBLEMA DEMOGRAFICO

Opportunità di lavoro sul territorio e popolazione di riferimento (15-64 anni) sono due temi strettamente legati. In concomitanza con le crisi economiche si nota una diminuzione della natalità e migrazione di persone in altre aree che offrono maggiori opportunità di lavoro.

I NUMERI: l’industria

La sfida dei prossimi anni è formare i lavoratori e poterli trasformare per evitare che un cambiamento a livello internazionale porti a un’impreparazione dei lavoratori. L’industria e le costruzioni sono saliti da 21 mila a 24 mila anche grazie agli investimenti dell’area di crisi complessa. Nel 2019 il settore arriva a 25 mila addetti, nel 2020 nonostante la pandemia e i blocchi (il 60% delle aziende) la crescita è continuata e ha portato a un recupero degli addetti.

I posti di lavori sono stati persi nell’industria in senso stretto: 2000 addetti in meno del comparto industriale e 1000 addetti in più nell’edilizia grazie ai primi bonus del periodo post pandemico grazie ai lavoratori in smart working che hanno guadagnato e speso relativamente poco hanno investito in beni durevoli o semi durevoli (acquisto di appartamenti e ristrutturazioni). A pagare il prezzo più caro sono state le micro imprese con la riduzione di addetti e aziende stesse. Per quanto riguarda l’industria in senso stretto nel 2021 è ripreso il recupero degli addetti: 11 mila nel 2012, 18 mila nel 2019, 16 mila nel 2020 e 17,5 mila nel 2021.

Il turismo

Nel settore dei servizi durante la pandemia si sono persi 3 mila occupati, anche in questo caso prevalentemente nelle piccole imprese. Gli autonomi sono passati da 30 mila a 26 mila con un delta negativo di 4 mila occupati. “In questo settore è difficile un recupero – sottolinea il direttore di Unione Industruali Alessandro Berta – perchè i costi e l’incertezza portano a non assumere”. Il picco è stato raggiunto nel 2016 e 2017 con 33 mila impiegati fino a calare a 25 mila nel 2020. “Quando si dice che questa provincia deve scegliere in cosa specializzarsi fa un’affermazione errata – dice Berta – durante le crisi i settori che non sono colpiti riescono ad assorbire i lavoratori dei settori in difficoltà”.

I porti

Il porto traina la provincia. Perso 600 mila tonnellate di rinfuse liquide sul porto di Vado dove stanno per partire una serie di investimenti di operatori pertrolchimici che permettono di recuperare quel tonnellaggio. Vado Gateaway passa 4,2 milioni di tonnellate del 2019 fiino a 5,6 milioni nel 2021.

E’ necessario puntare sul porto di Savona e incrementare il traffico delle rinfuse e sfruttando come retro porto le aree di Bragno e utilizzare, come ribadito anche ieri dal segretario provinciale Andrea Pasa, in occasione del vertice della Cgil, in attesa del ripristino della funivia, l’infrastruttura funiviaria.