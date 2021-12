Il 21 dicembre il giorno più corto dell’anno: oggi è il Solstizio di Inverno 

Italia. Ad una manciata di giorni dal Natale si celebra il Solstizio d’Inverno che, quest’anno, cade nella giornata odierna (il 21 dicembre).

Oggi, infatti, è il giorno più corto dell’anno in cui il sole raggiunge il valore massimo di declinazione negativa, sancendo ufficialmente il passaggio dall’autunno all’inverno e l’inizio della stagione invernale.

Il solstizio d’inverno, per chi si trova nell’emisfero nord del pianeta, è il momento in cui il Polo Nord è il più distante possibile dal Sole (in relazione al suo asse) “contrapposto” al solstizio d’estate (21 giugno), che è quello in cui è più vicino. Per chi si trova nell’emisfero Sud, il fenomeno è identico ma a giorni invertiti.

Il Solstizio d’Inverno non capita ogni anno lo stesso giorno, ma può andare dal 20 al 23 dicembre: questo a causa della non perfetta corrispondenza tra anno solare e calendario moderno.