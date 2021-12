Il 2021 si chiude con un nuovo record di positivi al Covid in Liguria: sono 2.420 in 24h, ma calano i ricoveri

Liguria. Sono 2.420 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 9.271 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.988 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1), 422; Savona (Asl 2), 483; Genova 1.033, di cui Asl 3, 799 e Asl 4, 234; La Spezia (Asl 5), 461; non riconducibili alla residenza in Liguria, 21.

In questo momento sono 2.995 i casi in provincia di Savona; 2.802 a La Spezia; 3.389 ad Imperia; 7.512 a Genova ai quali si aggiungono 199 residenti fuori regione/estero, 199, e altro/in fase di verifica, 594, per un totale di 17.491.

Calano però gli ospedalizzati che oggi sono 529 in Liguria (13 in meno rispetto a ieri) di cui 47 in terapia intensiva. Per quanto riguarda la provincia di Savona sono 95 gli ospedalizzati (uno in meno rispetto a ieri) di cui 15 in terapia intensiva.

Sono 12.085 le persone in isolamento domiciliare (380 in più rispetto a ieri), mentre i guariti totali sono 126.893 (706 in più rispetto a ieri). Cinque i decessi che portano il totale a 4.856.